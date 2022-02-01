Приостановка оказания плановой медпомощи не означает, что поликлиники закроются

01.02.2022 [Общество]

Сообщение о том, что в Вологодской области временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи обеспокоило жителей региона. 

Ранее NewsVo рассказывал, что с 31 января в регионе временно приостанавливлено оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за исключением деятельности дневных и круглосуточных стационаров медицинских организаций в части оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология», «гематология», «онкология», «детская онкология», «психиатрия», пациентов с социально значимыми заболеваниями.

После этого сообщения в редакцию NewsVo начали поступать вопросы от читателей: «Значит ли это, что поликлиники закроют?», «Что делать, если нужно выписать лекарства?», «Мы так долго ждали этой записи к специалисту, неужели нас не пустят на прием?»

– Ни в коем случае! Все поликлиники у нас работают. Более того, работают с двойной, с тройной нагрузкой с учетом наплыва пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции, – пояснили NewsVo в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области. – Речь идет о приостановке плановой медицинское помощи, которая не угрожает жизни: о консультациях и о профосмотрах. Если пациенту необходимо не просто проконсультироваться, а назначить лечение, то это помощь неотложная и она будет оказана. 

Но если человека в данный момент ничего не беспокоит, если это была запись к врачу, чтобы что-то скорректировать или проконсультироваться, то отсрочка визита в поликлинику в неделю-две-три-месяц не повлечет за собой негативных последствий. 

Напомним, в последние несколько дней количество заболевших коронавирусом в Вологодской области за сутки стало максимальным с начала пандемии – превысило полог в 700 человек в сутки. Особенно часто коронавирусом стали болеть дети.

По сообщениям департамента здравоохранения, нагрузка на амбулаторно-поликлиническую службу региона увеличилась почти в 2,5 раза относительно прошлой недели.

Тем временем, медики считают, что есть и положительные тенденции. Так, например, главный врач Коммунарки Денис Проценко сообщил, что уже к осени коронавирус может стать сезонной болезнью. Такую же идею ранее озвучивал вологодский пульмонолог Александр Дурягин.

Тэги: коронавирус, поликлиники
Сюжет: Пандемия коронавируса

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