В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи

С 31 января в Вологодской области вводятся ограничения по некоторым видам медицинской помощи для взрослых. Также приостанавливается обучение по программам дополнительного образования в очном формате для детей. Об этом рассказал на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса председатель правительства области Антон Кольцов.

«За последнюю неделю количество вновь выявленных случаев COVID вновь превысило 400, и эта цифра растет, — пояснил Антон Кольцов. — Также у нас идет серьезное ухудшение ситуации по ОРВИ. За три дня текущей недели за медицинской помощью обратилось в два раза больше пациентов с ОРВИ, чем за аналогичный период прошлой недели».

По словам Кольцова, ситуацию осложняет то, что медики, на которых нагрузка увеличилась в разы, также активно болеют.

«В условиях ухудшающейся ситуации, когда идет еженедельное удвоение заболеваемости, когда массово выбывают медицинские работники, мы вынуждены временно приостановить с 31 января проведение профилактических мероприятий в отношении взрослого населения в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников», — рассказал Кольцов.

Также временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи для взрослого населения в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров, за исключением деятельности дневных и круглосуточных стационаров медицинских организаций в части оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология», «гематология», «онкология», «детская онкология», «психиатрия», пациентов с социально значимыми заболеваниями, — сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом сохраняется вся плановая медицинская помощь для детей, вся неотложная и скорая помощь для детей и взрослых в полном объеме. Все ограничения вводятся временно до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе. Как только ситуация в поликлиниках стабилизируется, эти ограничения будут отменены.

Также на оперативном штабе принято решение с 31 января приостановить реализацию дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ, программ спортивной подготовки, творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений с несовершеннолетними в очном формате. Это касается образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Кроме того, приостанавливается проведение деловых и торжественных мероприятий, организованных органами исполнительной государственной власти и органами местного самоуправления.

Это ограничение не касается проведения концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и других мероприятий, которые проводятся с учетом уже принятых ограничений.