Заболеваемость COVID среди детей растет в Вологодской области угрожающими темпами

31.01.2022 [Общество]

В Вологодской области заболеваемость коронавирусом среди детей растет угрожающими темпами. По словам начальника департамента здравоохранения области Алексея Плотникова, на сегодня в детских моногоспиталях региона занято уже 73% коечного фонда. В больницах области находится 98 детей. В целом в день регистрируют до 160 случаев заболеваемости COVID среди детского населения региона. Число госпитализаций детей с коронавирусом в области составляет уже 10% от всех госпитализированных, хотя еще пару недель назад этот показатель был намного меньше.

Чтобы обеспечить всех заболевших детей местами в больницах, в вологодской детской областной больнице дополнительно организуют 25 коек, доведя общее количество детских мест в моногоспитале до 50.    

В Череповце также появятся 50 мест в детском отделении для лечения больных детей с ковидом.

Как ранее сообщал NewsVo, чтобы дети меньше контактировали друг с другом, с сегодняшнего дня в области приостанавливается работа всех программ дополнительного образования очного формата для детей до 18 лет.  

По словам Антона Кольцова, выводить детей в школах и детсадах на карантин и дистанционное обучение будут только точечно, если в коллективах есть заболевшие.

 

Тэги: коронавирус, правительство области

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