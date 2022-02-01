Уже осенью COVID-19 может превратиться в сезонную инфекцию

01.02.2022 [Общество]

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в интервью RTVI, что коронавирус уже к осени может стать сезонной болезнью.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон — октябрь–ноябрь — мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией», пояснил Проценко.
По его словам, мир неоднократно переживал разные пандемии, которые за два-три года превращались в сезонные заболевания. При этом ранее у человечества не было такого инструмента борьбы с вирусами, как вакцинация. Благодаря ей можно будет контролировать вспышки коронавируса так же, как это происходит с гриппом.

Также Денис Проценко назвал омикрон-штамм, который распространяется в России, более мягким по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса. Самым агрессивным был штамм «дельта». Два штамма отличаются не только течением, но и инкубационным периодом: для «омикрона» он составляет два-три дня, в то время как для «дельты» и ее предшественника - «альфы» - этот срок составлял семь-девять дней, — сообщает РБК.

Кроме того, омикрон-штамм меньше вызывает поражение тканей легких. Однако такой симптом, как резкий подъем температуры в течение двух-трех дней, может вызвать обострение сопутствующих заболеваний у людей из различных групп риска.

 

Тэги: коронавирус, омикрон, штамм
Сюжет: Пандемия коронавируса

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