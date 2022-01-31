В Вологодской области выявлено более 700 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 710 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По сравнению с воскресеньем, 30 января, прирост составил 10 случаев.

В целом в России также побит абсолютный рекорд по заболеваемости коронавирусом — 124 070 новых случаев коронавируса.

При этом в Вологодской области 292 человека выздоровели, восемь человек умерли. Такая статистика 31 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 107 308 пациентам. Большая часть из них — 97 900 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 210 человек.