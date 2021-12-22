Сбор средств на проведение открытых лекций популяризаторов науки проходит в Вологде

22.12.2021 [Общество]

Сбор средств на проведение в Вологде открытых лекций известных в России популяризаторов науки организовали участники Вологодской научпоп-артели.

– Мы хотим каждый месяц, хотя бы в течение года, проводить в Вологде две лекции: кого-то из приглашенных федеральных «звезд» научпопа и кого-то из местных исследователей или популяризаторов. И ещё мы стремимся обеспечить популяризаторам хотя бы скромный гонорар, – говорится в сообщении.

Собранные средства пойдут на билеты лекторам и на размещение в гостинице. Вход на лекции для публики – бесплатный.

– Очень хотим, чтобы в Вологде регулярно читались публичные, бесплатные для аудитории, лекции по антропологии и палеонтологии, астрономии и климатологии, истории науки и историософии, по дендрологии, гидрологии, криминалистике, сфрагистике, бионике, этномузеологии, когнитивной географии, квантовой механике и воздушной археологии, – говорят организаторы. – Хотим, чтобы вокруг больше было интересных людей, которые смотрят на мир научно. 

Напомним, ранее энтузиасты Вологодской научпоп-артели уже организовывали в Вологде выступления антрополога Станислава Дробышевского, палеонтолога Ярослава Попова, палеонтолога Дмитрия Пащенко, музеолога Станислава Дудникова, журналиста Алексея Водовозова, антрополога Елены Судариковой, а также серию лекций члена Российской академии космонавтики Александра Хохлова, историка Ольги Шныровой и историка Натальи Гафизовой.

– Итогом станут целых двадцать четыре открытые научно-популярные лекции для вологжан! Если мы соберем больше, то будет больше лекций, лекторов и отраслей науки. Если соберем 50%, то все равно сможем в течение полугода радовать пытливые вологодские умы бесплатными выступлениями популяризаторов, – говорят представители научпоп-артели.

Сбор проводится на платформе Planeta.ru по ссылке. В качестве вознаграждений за взносы предлагаются карманные календарики с палеокартинкой, книги нон-фикшн с автографом автора, чаепитие или экскурсия-фотопрогулка по Вологде с популяризатором и многие другие.  

Тэги: наука, лекции, сбор денег, ученые

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