Антрополог Елена Сударикова прочтёт в Вологде научно-популярные лекции для детей и взрослых

Встреча с антропологом Еленой Судариковой, старшим научным сотрудником Государственного Дарвиновского музея, пройдёт в Вологде 7 ноября.

Сообщается, что Елена выступит с двумя лекциями: с детской, рассчитанной на детей среднего и старшего школьного возраста - «Почему круто происходить от обезьяны?» и взрослой - «Неочевидные факты антропологии».

Стоимость билетов на детскую лекцию – 150 рублей, на взрослую – 200 рублей. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Место проведения мероприятия будет сообщено позже.