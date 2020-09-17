Антрополог Елена Сударикова прочтёт в Вологде научно-популярные лекции для детей и взрослых

17.09.2020 [Культура]

Встреча с антропологом Еленой Судариковой, старшим научным сотрудником Государственного Дарвиновского музея, пройдёт в Вологде 7 ноября. 

Сообщается, что Елена выступит с двумя лекциями: с детской, рассчитанной на детей среднего и старшего школьного возраста - «Почему круто происходить от обезьяны?» и взрослой -  «Неочевидные факты антропологии».

Стоимость билетов на детскую лекцию – 150 рублей, на взрослую – 200 рублей. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно по ссылке.

Место проведения мероприятия будет сообщено позже. 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в роддоме на улице Пирогова отказались принять роженицу со схватками
42 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В центре Вологды 12 сентября ограничат движение авто из-за съемок фильма
44 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Великоустюгском районе мужчину и двух подростков осудили за кражи
В Великом Устюге срок сдачи работ по реконструкции аэропорта перенесли на конец ноября
39 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу
Водитель «Шевроле» погиб в ДТП в Верховажском районе
В Вологде остановили ремонт улицы Можайского: рабочие укладывали асфальт в лужи
17.09.2020 [Общество]

Депутаты Гордумы Вологды проголосовали за установление публичного сервитута на участки по улице Ярославской

1228
0
17.09.2020 [Происшествия]

В Шекснинском районе девочку-подростка ударило током на железнодорожном мосту

795
0
17.09.2020 [Экономика]

«Нестле» вложит 3,5 млрд. рублей в расширение производства сухих молочных смесей в Вологде

621
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Антрополог Елена Сударикова прочтёт в Вологде научно-популярные лекции для детей и взрослых
В Великоустюгском районе во время взрыва котла на предприятии по производству пеллет пострадал мужчина
Иллюстрации Сальвадора Дали к Ветхому и Новому Завету смогут увидеть вологжане на выставке в Шаламовском доме
В Вытегре директора ЖЭУ осудили за присвоение 355 тысяч рублей
Выставка работ фотографа Евгения Рыжова открылась в Вологодской областной библиотеке
В Вологодской области многодетным хотят разрешить повторно заявляться на получение земельного сертификата
Дожди и усиление ветра ожидаются в Вологодской области
 
14.09.2020 [Культура]

«Любопытно наблюдать, как человек заходит в гримёрную и выходит оттуда совершенно другим!»: как в Вологде снимали фильм-катастрофу

2773
0
17.09.2020 [БлогоVO]

Цифровой контроль: кто и как следит за нашими детьми в Интернете?

118
0
17.09.2020 [Обзор Прессы]

«А Сергей останется здесь»

382
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика