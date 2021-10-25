Лекция московского палеонтолога Дмитрия Пащенко пройдёт в Вологде 30 октября

Лекция московского палеонтолога Дмитрия Пащенко «Полёт птиц: кто, куда и почему?» состоится в Вологде 30 октября.

Дмитрий Пащенко – выпускник кафедры зоологии позвоночных биофака МГУ, научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук, и администратор науч-поп паблика «Инженерная биология».

– Птицы благодаря своей способности летать в человеческой культуре всегда ассоциировались с чем-то воздушным, эфемерным, небесным. А каков был первый полёт? Устремились ли первые птицы в небеса прямо с бренной земли или же напротив – неуклюже спрыгнули с вершин деревьев вниз? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как кажется на первый взгляд. О том, откуда у предков птиц появился полёт, как они смогли превратить передние конечности в крылья и чем полёт птиц с самого начала отличался от полёта любых других позвоночных, расскажет в своей лекции палеонтолог Дмитрий Пащенко, – говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы мероприятия – Вологодская научно-популяризаторская артель «Научпоп», которые раньше уже привозили в Вологду таких известных популяризаторов науки, как Станислав Дробышевский, Алексей Водовозов, Станислав Дудников, Ярослав Попов и других.

Вход свободный, строго по предварительной записи. Зарегистрироваться можно, написав сообщение в группу библиотеки, либо позвонив по телефону 53-18-71.

Начало лекции в субботу, 30 октября, в 15:00 в Библиотеке на Гагарина по адресу: Вологда, Гагарина, 35.