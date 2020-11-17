Научно-популярная лекция «Как зародилась жизнь на земле» пройдёт в Вологде 19 декабря

Научно-популярная лекция «Как зародилась жизнь на Земле» пройдёт 19 декабря в вологодской городской библиотеке №21. Прочтёт лекцию популяризатор науки, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея – Ярослав Попов.

Организует мероприятие киноклуб Федотово, который уже провёл в Вологде лекции таких известных популяризаторов науки как Станислав Дробышевский и Елена Сударикова.

Подробнее о возможности приобретения билетов по ссылке.

Начало встречи 19 декабря в 10:00 по адресу: Вологда, ул. Гагарина, 35.

Мероприятие рассчитано на взрослую аудиторию.