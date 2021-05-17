Две лекции научного журналиста Алексея Водовозова пройдут в Вологде 23 мая

17.05.2021 [Общество]

Две бесплатные популяризатора науки Алексея Водовозова пройдут в Вологде 23 мая.

Алексей Водовозов – врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы запаса. Сейчас он ведёт просветительский блог «Смотровая Военврача». В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Первая лекция – «Что нас не убивает, но это не точно (реальные и надуманные угрозы здоровью)» – будет посвящена мифам о медицине и здоровье, которые нас окружают. 

– Возможно, мы и не догадываемся, что наши представления о пользе или вреде продуктов, эффективности лекарств, компетентности людей, берущих судить о нашем здоровье, могут быть опасны для нас самих. Или, как минимум, для нашего кошелька, – говорится в анонсе.

Начало лекции 23 мая в 13:00. Запись по ссылке.

Вторая лекция – «Вакцины и лекарства от COVID-19». 

– Человечество победило несколько страшных болезней с помощью вакцин. Но, когда появились вакцины от новой напасти — COVID-19 — возникло и недоверие к прививкам. Как определиться с выбором прививки, как узнать ее влияние на ваше здоровье, — узнаем на лекции Алексея Водовозова, – сообщается в анонсе.

Начало лекции 23 мая в 15:00. Запись по ссылке.

Организаторы предлагают вологжанам заранее присылать вопросы по темам лекций на электронную почту: info_cbs_vologda@mail.ru или в сообщения группы Библиотеки Вологды. Автора самого интересного вопроса ожидает приз — книга с автографом Алексея Водовозова.

Сообщается, что лекции планируется провести в помещении городской библиотеки №6 «Книжный экспресс» по адресу: Вологда, Пролетарская, 73. Но при большом количестве заявок место проведения может быть перенесено в библиотеку на Гагарина, 35.

Научно-популярный проект «БиблиоScience» городской библиотеки №6 ЦБС г. Вологды реализуется при поддержке Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с молодёжным центром «Содружество», а также Вологодской научно-популяризаторской артелью «Научпоп в Вологде».

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: лекции

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