Лекции популяризатора науки Станислава Дудникова пройдут онлайн 14, 21 и 23 февраля

Три лекции популяризатора истории науки и техники Станислава Дудникова пройдут онлайн 14, 21 и 23 февраля. Зарегистрироваться на эти мероприятия вологжан приглашает Юношеский центр имени Тендрякова при Вологодской областной библиотеке.

14 февраля в 18:00 начнётся лекция «Наследие и его берегини: о том, что угрожает культурным ценностям, и о тех, кто эти ценности защищает».

На лекции речь пойдёт о том, кто такие музеологи, об основных угрозах культурному наследию и немного о роли женщин в его охране.

21 февраля в 18:00 состоится лекция «Морские и полярные волчицы».

Во время мероприятия спикер ответит на вопрос: «Женское ли это дело: полярные исследования и морские скитания?»

23 февраля в 18:00 пройдёт лекция «Невесты ветра»: наброски к портретам летательниц».

– 23 февраля - это день Рабоче-Крестьянской Красной Армии, – говорится в анонсе мероприятия. – Позднее он стал днём Советской Армии и Военно-морского флота. А сегодня праздник называется Днём защитника Отечества. Нигде здесь нет даже намёка на половую принадлежность того, кто является защитником. Разве правильно думать, что у геймеров-любителей «стрелялок» или реконструкторов, так любящих переодеться на часик-другой в военную форму, но никогда в армии не служивших, прав отмечать этот праздник больше, чем у женщин, которые командовали бронепоездами и танками, действовали в подполье, совершали тараны, десантировались в тыл противника, участвовали в диверсиях и авианалётах? На сегодняшний день вряд ли есть хоть одна воинская специальность, которой не овладели бы женщины. Они защищали и защищают Родину не хуже мужчин. Это и их праздник! Станислав Дудников в этот день посвящает свою лекцию женщинам-защитницам, посвятившим себя небу.

Мероприятия состоятся по ссылке.

Необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное.

Помимо этого, три лекции о «женской истории» прочтут в Вологде учёные-популяризаторы науки 21 и 22 февраля.