Новая партия вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V» поступила в Вологодскую область. Это 25 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 15 тысяч доз двухкомпонентного «Спутника V».

По сообщению пресс-службы правительства Вологодской области, до конца текущей недели вакцины будут распределены по прививочным пунктам медицинских организаций Вологды, Череповца и районов.

Ранее NewsVo рассказывал, что в октябре «Спутник Лайт» в Вологодской области закончился. Сообщалось, что все мощности по производству вакцины на заводах Гамалеи направлены на то, чтобы вырабатывать именно двухкомпонентный «Спутник V», потому что необходимо первично привить людей, которые ещё не прививались. А таких россиян пока больше, чем уже переболевших или прошедших полный курс вакцинации.

Напомним, что Минздрав рекомендовал использовать вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации.

Тем временем, авторитетный международный медицинский журнал The Lancet сообщил об эффективности вакцины «Спутник Лайт».

– Результаты совмещенных первой и второй фаз исследований показали, что «Спутник Лайт» формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как у людей, которые раньше не болели коронавирусом, так и в группе переболевших добровольцев. Антитела к инфекции появились у всех участников исследования уже на 10-й день после вакцинации, а максимума достигли на 28-й день, – сообщается в публикации.

На сегодня в Вологодской области получили первый компонент вакцины от коронавируса более 450 тыс. человек. Из них завершили полный курс вакцинации 382 тыс. жителей. В регионе работает 148 прививочных пунктов, в том числе мобильных. Ознакомиться с режимом их работы и выбрать наиболее удобный можно на сайте Правительства области.