В Вологодской области повторен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

18.11.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 408 случаев коронавирусной инфекции (до этого аналогичное количество заболевших было зафиксировано 13 ноября). 358 человек выздоровели, девятнадцать человек умерли (максимум — 21 человек, умерли по данным на 12 ноября). Такая статистика 18 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 85 361 пациенту. Большая часть из них — 75 238 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 414 человек.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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