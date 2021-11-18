В Вологодской области повторен антирекорд по количеству заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 408 случаев коронавирусной инфекции (до этого аналогичное количество заболевших было зафиксировано 13 ноября). 358 человек выздоровели, девятнадцать человек умерли (максимум — 21 человек, умерли по данным на 12 ноября). Такая статистика 18 ноября опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 85 361 пациенту. Большая часть из них — 75 238 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 414 человек.