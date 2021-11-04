Журнал The Lancet сообщил об эффективности вакцины «Спутник Лайт»

04.11.2021 [Общество]

Авторитетный международный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты первых двух фаз клинических исследований российской вакцины «Спутник Лайт», сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на первоисточник.

Текст публикации подготовили сотрудники института Гамалеи – создателя вакцины – при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. 

– Результаты совмещенных первой и второй фаз исследований показали, что «Спутник Лайт» формирует сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ как у людей, которые раньше не болели коронавирусом, так и в группе переболевших добровольцев. Антитела к инфекции появились у всех участников исследования уже на 10-й день после вакцинации, а максимума достигли на 28-й день, – сообщается в публикации. 

Данное исследование проводилось с 14 по 27 января 2021 года. В нем приняли участие 110 человек в возрасте от 18 до 59 лет.

Побочные эффекты были зафиксированы у 67,2% вакцинированных, но большинство из последствий были легкими. Чаще всего у привитых наблюдался гриппоподобный синдром. Всего 6 участников исследования сообщили о побочных эффектах средней степени тяжести. Серьезных побочных эффектов не отметил никто. 

Ранее NewsVo рассказывал, что вакцина «Спутник Лайт» в Вологодской области закончилась в связи с тем, что большинство жителей региона решили сделать однокомпонентную прививку, чтобы поскорее получить QR-код. В ближайшее время поставок «Спутника Лайт» в область не ожидается, так как все мощности по производству вакцины на заводах Гамалеи направлены на то, чтобы вырабатывать именно двухкомпонентный «Спутник V», которым нужно привить людей, которые ещё не прививались. А таких россиян всё ещё больше, чем уже переболевших или прошедших полный курс вакцинации шесть месяцев назад.

Тем временем, медики советуют не дожидаться поставок «Спутника Лайт», а прививаться теми вакцинами, которые есть в наличии. По словам губернатора Вологодской области вакцины «Спутник V» в регионе достаточно, чтобы привить всех желающих.

Тэги: коронавирус, вакцинация, COVID
Сюжет: Пандемия коронавируса

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