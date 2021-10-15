Врач умер от инфаркта, а медсестра пережила клиническую смерть в моногоспитале Череповца

15.10.2021 [Общество]

В череповецком моногоспитале врач-реаниматолог умер от инфаркта после смены, а медсестра пережила клиническую смерть. Об этом главный врач череповецкого моногоспиталя Андрей Погодин рассказал на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое прошло в правительстве Вологодской области 14 октября.

Андрей Погодин рассказывал о нагрузках, которые сейчас испытывает вся медицинская отрасль.

– Сегодня утром я видел картину в отделении реанимации в коридоре очередь из каталок с пациентами, нуждающимися в интенсивной терапии. Помощь им оказывается прямо там, на каталках, в условиях такого стеснения. Что будет, когда коридоры заполнятся, мне даже страшно подумать. Вся отрасль медицины испытывает колоссальные нагрузки, которые до этого времени мы не могли себе представить, – сказал он.

По словам Андрея Погодина, аппараты ИВЛ, рентгеновские аппараты, компьютерный томограф, мониторы прикроватные - все они были включены весной 20-го года и до сих пор они ни на секунду не выключались, многократно выработав свой ресурс. Но главный ресурс, по его мнению, это работники моногоспиталей.

– Открывая новые моногоспиталя, мы кратно увеличиваем нагрузки на медиков, – сказал Андрей Погодин. – Не является секретом, что многие медработники, отработав смену в одном моногоспитале, идут на смену в другой, потому что заменить их некому.

Несмотря на то, что медики привиты, потери среди них не уменьшаются. Причиной потерь главный врач назвал колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки.

– Ещё полгода назад мы говорили, что медики умирают на работе и это в метафорическом смысле. К сожалению, сейчас это происходит в буквальном смысле, – рассказал врач. – В прошедшую субботу, выполняя свою работу, у младшей медицинской сестры произошла остановка сердечной деятельности, констатирована клиническая смерть. Слава богу, врачи-реаниматологи были рядом, начата искусственная вентиляция легких, сердечно-легочная реанимация. Пациентку реанимировали, через час переправили в кардиологическую реанимацию Вологодской областной клинической больницы с подозрением на острый инфаркт миокарда. К счастью, диагноз не подтвердился, пациентку перевели в отделение и сейчас она в удовлетворительном состоянии находится дома.

По мнению врачей, причиной происшествия стало переутомление и нарушение водно-электролитного баланса.

– Да, работая в этих костюмах иногда некогда попить. Работая несколько суток возможны такие ситуации. И эта ситуация не единичная, – добавил Андрей Погодин.

Он рассказал, что минувшей весной в череповецком моногоспитале после смены от инфаркта миокарда погиб врач-реаниматолог.

– При продолжении поступления такого количества пациентов эта ситуация будет ухудшаться. Выход один – вакцинироваться и дать передышку медицинским работникам, – говорит Андрей Погодин.

Ранее NewsVo рассказывал, что количество вызовов скорой помощи в Вологде выросло в два раза по сравнению с периодом до пандемии. Моногоспитали переполнены, патанатомические службы не справляются с потоком умерших. Смертность такая высокая, что мёртвых не успевают хоронить по православной традиции на третий день.

С 1 ноября в регионе вводится система QR-кодов при посещении мест общественного пользования, а также обязательная вакцинация для работников отдельных сфер. 

Тэги: коронавирус, COVID, врачи

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