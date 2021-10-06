Вологодский Роспотребнадзор назвал сферы, подлежащие обязательной вакцинации

06.10.2021 [Общество]

На сайте вологодского Роспотребнадзора опубликован документ, в котором определены сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Документ подписан главным санитарным врачом Вологодской области Ириной Кузнецовой.

«Я, Главный государственный санитарный врач по Вологодской области, Кузнецова И.А., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в регионе расценивается как неблагополучная», - говорится в документе.

Ссылаясь на федеральные законы от 30.03.1999 N2 52-ФЗ и от 17.09.1998 N2 157-ФЗ, а также СанПиН 3.3686-21 и приказ Минздрава России от 21.03.2014 N2 125н, Роспотребнадзор постановил "обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации".

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- торговли;

- общественного питания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- транспорта общего пользования, такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, пансионаты и т.д.)

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Как указано в документе, в срок до 25 ноября руководителям организаций необходимо организовать проведение прививок сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 декабря – вторым компонентом вакцины от COVID. В общей сложности должно быть привито не менее 80% сотрудников.  

Тэги: вакцинация, роспотребнадзор

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