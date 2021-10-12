Олег Кувшинников: «В текущей ситуации заявления антиковидчиков, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация»

Губернатор Вологодской области обратился к противникам вакцинации в ходе оперативного совещания 11 октября.

– В текущей ситуации заявления антиковидчиков о том, что нарушаются чьи-либо права – это инсинуация (злостный вымысел, тайное подстрекательство, преднамеренное сообщение ложных отрицательных сведений – ред.). Потому что мы делаем всё для того, чтобы сохранить жизни наших земляков, чтобы обезопасить их от заболевания в тяжелых формах, чтобы снизить нагрузку на монопрофильные госпитали, чтобы достичь коллективного иммунитета как можно раньше, чтобы снять все возможные и невозможные ограничения, – сказал Олег Кувшинников.

Напомним, в Вологодской области в эти дни фиксируется рекордный для региона рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также рекордный рост госпитализаций и смертности.

– Мы не можем выдать родственникам тела погибших для того, чтобы их похоронить по нашей православной традиции на третий день. Просто потому что смертность очень высокая, – пояснил губернатор.

Далее, обращаясь ко всем, кто заявляет о том, что прививки – это зло и незаконно, губернатор пообещал в ходе трансляции оперативного штаба показать видеозаписи из монопрофильных госпиталей и моргов Вологодской области.

– Чтобы вам было стыдно, тем, кто заявляет в социальных сетях гнев и недовольство принятыми по рекомендации федерального оперативного штаба решениями. Я обязательно это покажу в четверг в 17:30, – добавил Олег Кувшинников. – В текущей ситуации главное для нас – сохранение жизней и здоровья наших земляков. Поэтому я, как высшее должностное лицо, буду принимать решения исходя из текущей ситуации. Нравится это кому-то или не нравится. Это моя личная ответственность и я ответственности избегать не намерен.

Напомним, что после сообщения о введении QR-кодов на территории региона многие жители Вологодской области возмутились и начали собирать подписи против принудительной вакцинации.

