Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области захлестнул соцсети

07.10.2021 [Общество]

Шквал вопросов и негодования на тему введения qr-кодов в Вологодской области выплеснулся в социальные сети. Люди столкнулись с ситуацией, в которой у них возникло много вопросов, а получить ответы на них они пока не могут.

Накануне прошел прямой эфир с главврачом Вологодской городской больницы №2 Алексеем Плотниковым, в котором специалист ответил на часть вопросов. К эфиру вологжане прислали около 400 вопросов и комментариев, многие из них остались без ответа.

Многих вологжан возмутила поспешность такого решения и отсутствие подготовки:

– Одним днём приняли решения. Вам там легко, посидели обсудили. Нам как быть? Какую цель преследуете? – пишет в комментариях Алексей Тиханов.

Другие обеспокоены, что не у всех есть регистрация на Госуслугах, чтобы получить qr-код:

– Как быть, мама старенькая, о госуслугах слыхом не слыхивала. Регистрироваться как, если она даже и компьютера-то боится. Пожалейте стариков! – пишет Данил Кобрин.

Во многих комментариях люди интересуются самим алгоритмом проведения проверки:

– Как будут в кафе проверять, мой куэр код у меня или нет? И ещё: у брата свое заведение. Если пустит без кода, что, штраф предприятию? – спрашивает Роман Сошин.

Многих беспокоит, что они не смогут попасть в поликлинику:

– Мне вот для прививки надо консультацию пульмонолога, а вы все позакрывали? Как себе представляете прививаться людям теперь? – пишет Агния Фокина.

Часто вологжане описывают свои ситуации и не понимают, где им искать ответы на вопросы:

– Добрый день, моя мама сделала две дозы Astrazeneca (по семейным обстоятельствам ей пришлось делать в Италии) и у нее есть QR code е европейский зелёный паспорт вакцинации. В субботу она летит в Россию (естественно делает тест и ТД по приезду) будет ли действителен ее код в России и что ей делать (не думаю, что возможно делать ещё одну дозу другой вакцины и невозможно делать тесты каждые два дня..) спасибо, – пишет Юлия Бобылева.

Ещё один разъяснительный эфир 7 октября в 14:00 проведёт начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков. Эфир можно посмотреть на странице Центра управления регионом в социальной сети.  

В первые же несколько часов после сообщения о новых ограничениях вологжане завалили ЦУР вопросами на тему получения QR-кода.

– Меньше чем за сутки пришло больше 500 сообщений через систему «Инцидент Менеджмент» и Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», – говорится на странице ЦУР.

Напомним, несколько ответов на самые популярные вопросы NewsVo прислал областной департамент здравоохранения. 

Затем департамент культуры рассказал, как будут пропускать людей в театры и на концерты. 

До введения ограничений остаётся два дня, а у людей по прежнему много вопросов.

Уже после публикации этого материала появилась информация о том, что в пятницу, 8 октября, пройдет эфир с губернатором области Олегом Кувшинниковым, который обещает ответить на все интересующие вологжан вопросы. Начало в 16.00 на страничке Олега Кувшинникова в ВКонтакте.   

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Тэги: QR-код, коронавирус

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