По медотводу от прививок в театр не пустят

С 9 октября в Вологодской области действуют новые ограничительные меры по посещению общественных мест. В связи с этим, сетевое издание «Культура в Вологодской области» подготовило пояснения, как в новых условиях вологжане смогут посещать спектакли, концерты, выставки или библиотеки.

– Начиная с 9 октября 2021 года вход посетителям в учреждения культуры – кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, концертные площадки и т.д. – будет осуществляться строго по QR-коду. Предъявить нужно будет либо сертификат о вакцинации, либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19. Любые другие документы, в том числе справка о противопоказании к вакцинации (медотвод), приниматься не будут, – сообщает cultinfo.ru.

Получить QR-коды можно в личном кабинете сайте Госуслуг.

Предъявлять код можно будет в любом удобном виде: распечатанный на бумажном носителе или на экране гаджета. При этом, обязательно нужно будет предъявить паспорт.

Новые правила не распространяются на посетителей младше 18 лет.

Считывать QR-коды сотрудники учреждений будут специальными устройствами, которые в ближайшее время будут приобретать вологодские учреждения культуры.

В связи с тем, что проверка документов на входе теперь будет занимать больше времени, чем обычно, посетителей просят приходить на мероприятия заблаговременно.

– Тем, у кого уже приобретены билеты на мероприятия после 9 октября и отсутствуют необходимые документы, будет предоставлена возможность либо сдать билет, либо обменять его на другое мероприятие с более поздними сроками, когда у человека уже будет сделана прививка или получен сертификат о перенесенном заболевании, – говорится в сообщении.

Перечисленные требования распространяются и на площадки общепита, которые находятся в помещениях учреждений культуры.

Учреждениями культуры области в ближайшее время будут приобретены устройства, необходимые для считывания qr-кодов. В связи с введением новых правил посетителей настоятельно просят приходить на мероприятия заблаговременно во избежание массового скопления людей на входе при проверке qr-кодов.