В Вологде объявили сбор средств на оплату штрафов защитницы сквера Ирины Йовжий

15.07.2021 [Происшествия]

Активисты объявили сбор средств на оплату двух штрафов по 5000 рублей, назначенных судом вологжанке Ирине Йовжий по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Женщину оштрафовали после того, как она распылила газовый баллончик во время одного из столкновений защитников сквера со строителями детсада на улице Ярославской.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел возле стройки детсада утром 29 сентября прошлого года. Жители в очередной раз пытались помешать проезду техники. 

Момент столкновения Йовжий и представителей застройщика. Скриншот трансляции "Движения Вместе"

— Со стройки вышла группа мужчин и начали к нам, жителям, применять физическую силу: толкать, хватать. Меня оттаскивали и хватали за руки. Я их предупредила о том, что если они продолжат применять физическую силу, я использую газовый баллончик для самообороны. На участке в этот момент находились четыре сотрудника Росгвардии, они стояли в стороне и не предпринимали никаких действий, хотя видели, что к нам незаконно применяют силу. Мне пришлось защищать себя самой, газовым баллончиком. Потом мне сказали, что меня отвезут в отдел полиции, — рассказала тогда NewsVo Ирина. 

На место была вызвана «скорая» для оказания помощи пострадавшему от газа. Активистку действительно доставили в отдел полиции, взяли объяснения и отпустили. Позже выяснилось, что на Ирину составлены два протокола по статье о побоях. 

— Видимо, судьи решили, что люди не имеют права защищать себя и свое имущество. Что должны трусливо убегать, если кто-то со связями совершает преступление, — сообщается в группе «Движения Вместе» в соцсети. 

 Объявлен сбор средств на оплату штрафа для Ирины Йовжий. Номер карты, на который можно перечислять пожертвования, указан в группе "Движения Вместе" в соцсети. По состоянию на 14 июля было собрано 7900 рублей из 10 000 рублей. 

Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской шло с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской. 

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков.  Люди предлагали властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.  

Детсад должны были сдать в июне 2021 года, но объект до сих пор не готов. В администрации города в этом обвинили защитников сквера. 

Тэги: штрафы, активисты

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