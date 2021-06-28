В срыве сроков строительства детсада на улице Ярославской в Вологде обвинили защитников сквера

Фирма «Базис ЛТД» не успела сдать детский сад на улице Ярославской в Вологде к 21 июня, как это предусмотрено госконтрактом. В срыве сроков в администрации города обвинили активистов, выступавших в защиту сквера, на месте которого велась стройка. Об этом говорится в ответе чиновников на запрос NewsVo о готовности объекта.

— Строительство детского сада на улице Ярославской стартовало весной 2020 года. Начало работ сопровождалось различными действиями со стороны группы лиц, называющих себя защитниками сквера. Они устраивали баррикады, не давали технике заехать на объект, что препятствовало старту строительства. По этой причине подрядчик не смог начать работы вовремя и соответственно выполнить их в срок. В связи с этим, строительная компания «Базис ЛТД» обратилась в суд для продления срока сдачи объекта. На данный момент работы находятся в финальной стадии, — сообщили NewsVo в пресс-службе городской администрации.

Ранее NewsVo сообщал, что прокуратура объявила предостережение «Базис ЛТД» о недопустимости нарушения закона в части несоблюдения срока исполнения контракта.

Строительство садика идет во дворе дома №36 по улице Ярославской, против возведения объекта выступали местные жители. Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте стройки идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля 2020 года. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагали властям перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.