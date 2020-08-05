КамАЗ со стройки детсада на улице Ярославской в Вологде протаранил стоявший рядом ВАЗ

Днем 5 августа возле стройки детсада на улице Ярославской в Вологде произошло ДТП. Выезжавший задним ходом КамАЗ снес припаркованный ВАЗ и мусорные контейнеры.

— КамАЗ выехал целенаправленно, остановился, подождал, а потом въехал, снес «десятку» и мусорные контейнеры. Гражданка Мишина предварительно засняла состояние автомобиля, всё это было подготовлено, — рассказала вологжанка Ирина Йовжий.

Ирина отмечает, что машина стояла не на проезжей части, а на территории, находящейся в собственности жильцов дома № 36.

— Они запретили «Базис ЛТД», администрации города, осуществлять проезд строительной техники по этой территории. Сейчас ведется судебное разбирательство по поводу установки сервитута администрации на эту территорию, но решение пока не принято, — говорит Ирина.

Водитель грузовика сказал приехавшим на место полицейским, что у него «заклинило передачу», и поэтому он снес машину.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце апреля строители срезали и перенесли контейнерную площадку, на которую носят мусор жители окрестных домов. В Роспотребнадзоре подтвердили, что на новом месте площадка нарушает санитарные нормы: мусорные контейнеры находятся под самыми окнами жильцов дома № 38, на расстоянии менее 20, установленных нормами, метров. В итоге 4 июля жильцы совместными усилиями восстановили площадку на прежнем месте. Утром 6 июля активисты пытались помешать строителям, которые вновь решили перенести контейнерную площадку, произошло столкновение, в результате которого пострадали несколько защитников сквера. Позже люди стали ставить машины у контейнеров, чтобы помешать проезду техники по их территории.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.

Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.