КамАЗ со стройки детсада на улице Ярославской в Вологде протаранил стоявший рядом ВАЗ

05.08.2020 [Происшествия]

Днем 5 августа возле стройки детсада на улице Ярославской в Вологде произошло ДТП. Выезжавший задним ходом КамАЗ снес припаркованный ВАЗ и мусорные контейнеры.

— КамАЗ выехал целенаправленно, остановился, подождал, а потом въехал, снес «десятку» и мусорные контейнеры. Гражданка Мишина предварительно засняла состояние автомобиля, всё это было подготовлено, —  рассказала вологжанка Ирина Йовжий. 

Ирина отмечает, что машина стояла не на проезжей части, а на территории, находящейся в собственности жильцов дома № 36.

— Они запретили «Базис ЛТД», администрации города, осуществлять проезд строительной техники по этой территории. Сейчас ведется судебное разбирательство по поводу установки сервитута администрации на эту территорию, но решение пока не принято, — говорит Ирина. 

Водитель грузовика сказал приехавшим на место полицейским, что у него «заклинило передачу», и поэтому он снес машину.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце апреля строители срезали и перенесли контейнерную площадку, на которую носят мусор жители окрестных домов. В Роспотребнадзоре подтвердили, что на новом месте площадка нарушает санитарные нормы: мусорные контейнеры находятся под самыми окнами жильцов дома № 38, на расстоянии менее 20, установленных нормами, метров. В итоге 4 июля жильцы совместными усилиями восстановили площадку на прежнем месте. Утром 6 июля активисты пытались помешать строителям, которые вновь решили перенести контейнерную площадку, произошло столкновение, в результате которого пострадали несколько защитников сквера. Позже люди стали ставить машины у контейнеров, чтобы помешать проезду техники по их территории. 

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.  

Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36  на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотят благоустроить сквер 75-летия победы.

Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Белозерске два медика ЦРБ заразились коронавирусом
В Вологде в реке утонули двое мужчин
В сети собирают подписи под петицией об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
В Вологодской области вновь выявили 28 случаев коронавируса за сутки
С 4 августа в Вологодской области откроют кафе и рестораны
Семь новых случаев коронавируса выявили за сутки в Тотемском районе
В Череповце два человека пострадали при взрыве газового баллона
В Вологде незаконно возводят мансардный этаж здания учебного центра на улице Чехова
28 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
03.08.2020 [Общество]

Поездка по карте «Забота» в автобусах Вологды станет дешевле на три рубля

1248
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Юношеская баскетбольная команда «Бульдоги» поможет бездомным животным «Велеса»
В Вологодской области стартовал футбольный сезон
Двух жителей Вологды обвиняют в грабежах и вымогательствах
В Вологде суд признал незаконным бездействие пристава по изъятию документов у банкрота
Славянский переулок в Вологде будет строить ООО «Дорсервис»
Две выставки кукол откроются в Великоустюгском музее-заповеднике 7 августа
КамАЗ со стройки детсада на улице Ярославской в Вологде протаранил стоявший рядом ВАЗ
 
28.07.2020 [Общество]

Пенсионер из Бабаево через суд пытался добиться компенсации за операцию на глазу, после которой ему стало хуже

2019
0
05.08.2020 [БлогоVO]

Такие масштабные ремонтные работы в районе идут, наверное, впервые. Но бабушкинцы надеются на большее

115
0
05.08.2020 [Обзор Прессы]

Тракторист из Чагоды нашел яйцо динозавра?

365
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика