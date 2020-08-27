УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

Вечером 27 августа пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что по факту смерти в отделе полиции защитника сквера на улице Ярославской Сергея Пахолкова проводится служебная проверка. Тем временем в соцсетях начали появляться посты о том, что падение мужчины с бетонного блока – «спланированная акция», а также о том, что он «сам упал». NewsVo поговорил с защитником Пахолкова, а также с тремя свидетелями его задержания. У них нет никаких сомнений в том, что мужчина упал по вине полицейских.

Ранее NewsVo сообщал, что Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали возле стройки детсада на улице Ярославской днем 26 августа. В тот день защитники сквера самостоятельно ограничили проезд к стройплощадке и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требовали соблюдения законодательства и полного прекращения использования этого земельного участка без согласования с собственниками жилья. На место приехали полицейские и с помощью привлеченных рабочих попытались убрать с дороги бетонные блоки и машину.

— Сначала они (ред. — правоохранители) говорили, что они производят следственные действия, а затем они заявили, что у них действия по административному правонарушению. Так они и не определились, по какому именно административному правонарушению они работают. Начали ссылаться на областной закон, я попросил объяснить, о чем конкретно идет речь. Но за всё это время так мы не получили адекватного и вменяемого ответа, — говорит защитник Пахолкова Роман Морозов.

Для того, чтобы убрать с проезда машину и бетонные блоки на место вызвали грузовик. Но на бетонных блоках стояли люди и мешали их погрузке. Полицейские начали кричать и говорить, что за неповиновение их требованиям всех привлекут к ответственности.

— Сергей Евгеньевич был на одном из блоков, рядом с машиной. Сотрудники к нему подошли, как мне показалось, один его дернул, в итоге Сергей Евгеньевич оступился, потерял равновесие, упал и ударился об машину. Причем полицейские не пытались попрепятствовать его падению. Когда Сергей Евгеньевич упал, мы все завозмущались, закричали, а его увели в УАЗик, — говорит Морозов.

Тот факт, что Сергей не упал сам, а свалился с блока после действий полицейских, NewsVo подтвердили три человека, которые были там в момент инцидента.

— Полиция, как мы считаем, безосновательно его стащила с блоков. Когда они захотели его снять, они подошли, двое, они его сдернули с блоков, применив силу, он упал. Он ударился о бордюрный камень и потом еще ударился об автомобиль, который там был припаркован. Потом его посадили в машину полиции и увезли в первый отдел полиции, — рассказала NewsVo защитница сквера, активистка Ирина Йовжий.

— Сергей стоял на блоке. Майор схватил и сорвал его оттуда, с блока. Кто второй полицейский был, мы не знаем, он был в маске. Его сдернули, и он улетел. Ноги еще там, на блоке стояли у него, а полетел он вперед головой, туловищем. Там поребрик такой высокий, новый, за поребриком асфальт свежий и машина стояла. Обо что он стукнулся, мы даже сразу не поняли, его же сразу схватили и увели в машину. Почему администрация и полиция на стороне застройщика, а нас вообще не слышат? — говорит очевидец произошедшего Михаил.

— Полиция смела Сергея с блока, это от их действий он полетел в сторону машины. Он ударился головой, я это видела. Они стали его задерживать, потом они его потащили к машине, стали грузить. При этом полицейский его «шмонал», в карманы ему залезал, я закричала: «Что вы такое творите, вы же что угодно человеку можете сейчас подсунуть, это всё незаконно!». Оснований к задержанию вообще никаких не было. К людям, к мирным гражданам стали применять физическую силу. Это всё ужасно! — сказала вологжанка Ольга, которая тоже в этот момент была возле стройки.

Девушка уверена: если бы она не ушла с оцепленного квадрата, с ней произошло бы то же самое.

— В интернете уже пишут, что он был выпивший, это всё неправда, Сергей был трезвый! — говорит Ольга.

После Пахолкова задержали второго активиста — Олега Малиновского. Обоих в итоге на УАЗике доставили в первый отдел полиции. По словам Малиновского, Сергей при выходе из УАЗика еще раз стукнулся головой.

— Они оба написали ходатайства о допуске меня в качестве защитника. У них эти ходатайства не принимали, игнорировали. Поэтому мне пришлось подключить все возможные службы, чтобы меня допустили. Фактически только спустя три часа меня допустили в качестве защитника. Когда меня допустили, протоколы были еще не составлены, материалы дела были не готовы. После прибытия в отдел к Сергею приезжала «скорая» — у него было высокое давление, ему дали какую-то таблетку. Голову, насколько я знаю, тогда медики не смотрели, — говорит Морозов.

Когда Романа Морозова допустили в качестве защитника, его сопроводили в помещение, которое в отделении называли «накопителем». Началось заполнение протоколов. Выяснилось, что к материалам дела полицейские хотят приложить видеозапись.

— Мы сказали, чтобы нам показали, что будет доказательством правонарушения. Около двух часов мы ждали, что нам покажут видеозаписи. Нам их не показали, — отмечает Морозов.

Выяснилось, что, кроме протокола по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), на Пахолкова и Малиновского составили протоколы по 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

— Я перед уходом уточнил у полицейских — позвонили ли они супруге Сергея Евгеньевича, есть ли у него необходимые лекарства. Мне сказали, что да, что всё в порядке, — рассказывает защитник.

Утром Морозов вновь приехал в отдел, чтобы пообщаться с задержанными перед судом. Сначала защитник поговорил с Малиновским, а затем пришел к Пахолкову.

— Когда он заходил в помещение, его из камеры вели, он не ориентировался по-хорошему в пространстве, шатался. Когда он ко мне зашел, он был синюшнего вида, у него тряслись руки. Я просил его, как здоровье, принимает ли он таблетки. А он мне: «Какие таблетки?». Я сказал: «Мне супруга ваша сказала, что у вас гипертония». А он: «Какая гипертония?». Я спросил у полицейских, оказалось, что ему утром скорую вызывали — у него был эпилептический припадок. Врачи посчитали, что это алкогольный эпилептический припадок. Я спросил у Сергея Евгеньевича, помнит ли он, что вызывали ему «скорую». Он сказал: «Я не помню». Он и вчерашний день уже не помнил. И я подумал, что это признаки нарушения работы головного мозга, амнезия, — рассказывает Морозов.

Юрист говорит, что, выходя от подзащитного, он еще раз обратил внимание полицейских на состояние Пахолкова, отметил, что тот не сможет принять участие в судебном заседании, тем более по видеоконференцсвязи.

«Но, как я понял, сотрудник на это не отреагировал и не принял зависящих от него мер, чтобы сохранить жизнь и здоровье человеку. Потом я ушел, и мы уже только в суде увидели в интернете информацию, что он, к сожалению, скончался», — рассказывает Морозов.

Активистка Ирина Йовжий, приехавшая к отделению полиции после Морозова и находившаяся там вместе с женой Сергея, говорит, что первая бригада "скорой помощи" приехала в 11.15 утра, хотя с 10 часов утра они все знали, что Сергею плохо:

"Когда первая бригада "скорой" вышла от Сергея, они сказали, что он без сознания, у него закрытая черепно-мозговая травма. Сообщили, что сейчас приедет еще одна бригада, и его увезут в больницу. Потом через какое-то время приехала еще одна бригада, медики зашли туда, обе бригады находились внутри. Мы долго-долго сидели, и потом, когда медики начали оттуда выходить, жена спросила: "А вы его-то увозить не будете?". И тут ей сказали, что он умер.

Заседание суда и по делу Пахолкова, и по делу Малиновского, перенесли на 3 сентября. По факту гибели Сергея следователями СУ СК РФ по Вологодской области начата проверка. Ниже мы публикуем комментарий УМВД России по Вологодской области полностью, без сокращений.

