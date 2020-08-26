В Вологде полиция задержала двух защитников сквера на улице Ярославской

26 августа в Вологде полицейские задержали двух защитников сквера на улице Ярославской, где сейчас строят детский сад. Об этом в соцсетях сообщают активисты.

- У нас задержаны Олег Малиновский и Сергей Пахолков. Все три часа, даже по письменному заявлению, защитника к ним не пускали, отказывали. Через три часа на них начали составлять протокол по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции - ред.). (...) Сергею вызывали "скорую", у него повышенное давление, учащенное сердцебиение. Плюс, когда его сотрудники полиции скинули с фундаментных блоков, он упал, ударился об автомобиль головой и о бордюрный камень. Романа,защитника, запустили только что, - рассказала в ходе трансляции активистка, защитница сквера Ирина Йовжий.

Администрация Вологды заключила госконтракт на строительство детсада на улице Ярославской с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было.

Ранее NewsVo сообщал, что в конце апреля строители срезали и перенесли контейнерную площадку, на которую носят мусор жители окрестных домов. В Роспотребнадзоре подтвердили, что на новом месте площадка нарушает санитарные нормы. В итоге 4 июля жильцы совместными усилиями восстановили площадку на прежнем месте. Утром 6 июля активисты пытались помешать строителям, которые вновь решили перенести контейнерную площадку, произошло столкновение, в результате которого пострадали несколько защитников сквера. Позже люди стали ставить машины у контейнеров, чтобы помешать проезду техники по их территории. Днем 5 августа КамАЗ со стройки детсада протаранил стоявший на проезде ВАЗ жителей.

Утром 26 августа жители самостоятельно ограничили проезд и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требуют соблюдения законодательства и полного прекращения самовольного использования земельного участка без согласования с собственниками.

Фото из группы Сквер Ярославская, 34 Вологда

Прибывшие на место полицейские заявили, что установка блоков на проезде - административное правонарушение. Блоки при содействии правоохранителей сотрудники "Базис ЛТД" увезли на пригнанном грузовике, машину эвакуировали. Пытавшихся помешать им Олега Малиновского и Сергея Пахолкова задержали.