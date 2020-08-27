В полиции умер задержанный защитник сквера на улице Ярославской в Вологде

27.08.2020 [Общество]

В Вологде защитники сквера на улице Ярославской сообщили о смерти одного из активистов, Сергея Пахолкова. Он, вместе с другим активистом, Олегом Малиновским, накануне был доставлен в отдел полиции № 1, на него составили протокол по 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Пахолков чувствовал себя плохо еще вчера — после того, как он поступил в отдел, поднялось артериальное давление, ему вызывали «скорую».

— Сергею вызывали «скорую», у него повышенное давление, учащенное сердцебиение. Плюс, когда его сотрудники полиции скинули с фундаментных блоков, он упал, ударился об автомобиль головой и о бордюрный камень, — говорила одна из защитниц сквера, Ирина Йовжий. 

Обоих задержанных на ночь оставили в отделе, суд по административным протоколам должен был состояться сегодня, 27 августа. Утром Пахолкову вновь стало плохо.

— Сегодня, когда узнавала жена, когда будет суд и где, ей сказали, что он (ред. — Пахолков) будет находиться в отделении полиции, а суд, видимо, будет на удаленке, потому что он не в состоянии, то есть с плохим здоровьем, — рассказывает Йовжий. 

В итоге Пахолкову снова вызвали «скорую» и собирались госпитализировать, но, как сказали медики супруге Пахолкова, он умер. 

В региональном управлении следственного комитета корреспонденту NewsVo подтвердили смерть мужчины в отделении полиции.

— Следственный отдел по городу Вологде работает по сообщению о смерти мужчины в отделе полиции. Обстоятельства  смерти будут устанавливаться, — рассказал Newsvo старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

NewsVO пока не удалось получить комментарии пресс-службы УМВД по Вологодской области по факту гибели Пахолкова. 

Ранее NewsVo сообщал, что 26 августа в Вологде полицейские задержали двух защитников сквера на улице Ярославской, где сейчас строят детский сад. Там жители самостоятельно ограничили проезд и поставили блок-пост на подъезде к стройке. Они требуют соблюдения законодательства и полного прекращения самовольного использования земельного участка без согласования с собственниками. 

О ситуации со строительством детсада на Ярославской на месте сквера читайте в сюжете NewsVo

 

Тэги: гибель человека
Сюжет: детсад на Ярославской в Вологде

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