В Вологде применившую газовый баллончик для самозащиты активистку доставили в отдел полиции

Защитницу сквера на улице Ярославской в Вологде Ирину Йовжий задержали после того, как она распылила газовый баллончик в сторону строителей детсада. Девушка говорит, что использовала средство для самозащиты: к ней применяли физическую силу и пытались вытеснить с проезда к стройке. Взяв объяснения, через три часа полицейские отпустили активистку из отделения.

Инцидент произошел возле стройки детсада утром 29 сентября. Жители в очередной раз пытались помешать проезду техники.

— Со стройки вышла группа мужчин и начали к нам, жителям, применять физическую силу: толкать, хватать. Меня оттаскивали и хватали за руки. Я их предупредила о том, что если они продолжат применять физическую силу, я использую газовый баллончик для самообороны. На участке в этот момент находились четыре сотрудника Росгврадии, они стояли в стороне и не предпринимали никаких действий, хотя видели, что к нам незаконно применяют силу. Мне пришлось защищать себя самой, газовым баллончиком. Потом мне сказали, что меня отвезут в отдел полиции, — рассказала NewsVo Ирина.

Момент столкновения Йовжий и представителей застройщика. Скриншот трансляции "Движения Вместе"

На место была вызвана «скорая» для оказания помощи пострадавшему от газа. Росгвардейцы Ирине заявили, что ее отвезут в отдел полиции. При этом, как говорит девушка, ей не объяснили, на каком основании ее задерживают, сказали только, что на нее написано заявление. Усадив девушку в автомобиль Росгвардии, ее доставили в отдел полиции.

— Мы считаем, что сотрудники Росгвардии превысили свои полномочия по 27.2 КоАП РФ (речь идет о статье, регламентирующей доставление подозреваемого в административном правонарушении, в отдел полиции для составления протокола при невозможности составить его на месте — ред.) — несмотря на то, что сотрудник полиции подтвердил, что личность Ирины была установлена, они производят доставление. 226 ФЗ, который они вначале пытались предъявить, статья 10, задержание, не является основанием. Они его (задержание — ред.) обосновать и объяснить не смогли никоим образом, поэтому получается, что сотрудники Росгвардии превысили свои полномочия. Даже суть административного правонарушения они предъявить не могли. Даже если какое-то заявление написано, они могли взять объяснения с Ирины, — заявил в ходе трансляции с места событий лидер «Движения «Вместе» Евгений Доможиров.

После того, как Ирина была доставлена в отдел, к ней некоторое время не впускали защитника. Всего активистка провела в отделении около трех часов, потом ее отпустили.

— Выдали копию протокола о доставлении. В графах, где основания для доставления, прописана невозможность составления протокола об административном правонарушении на месте. Но ни статья, ни закон, о каком именно административном правонарушении идет речь, не заполнены. Точно так же, в принятии решения об административном задержании лица не указано, на основании чего это проводилось. То есть нет вообще никакой информации, какую норму закона я нарушила. Газовый баллончик у меня изъяли после досмотра. Остальные вещи тоже сначала изъяли, потом вернули. Досмотр проводился женщинами-полицейскими, но не было защитника моего пола. Кроме того, досмотр проводился в помещении, где есть видеонаблюдение, — рассказала NewsVo Ирина.

NewsVo запросил комментарий пресс-службы УМВД по Вологодской области по поводу инцидента и ждет ответа. В пресс-службе управления Росгвардии задержание девушки прокомментировали так:

«29 сентября сотрудники вневедомственной охраны г.Вологды выехали на срабатывание кнопки тревожной сигнализации на охраняемый объект, расположенный на ул. Ярославская. В рамках действующего законодательства сотрудники Росгвардии осуществили охрану объекта и передали предполагаемого нарушителя сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства».

Существует определенный перечень оснований, при которых бойцы Росгвардии могут осуществлять задержание. NewsVo не нашел в нем ситуации, которая была бы похожа на историю с Йовжий.



Активное противостояние между вологжанами и подрядной организацией на месте строительства детского сада на Ярославской идёт с весны 2020 года. Администрация Вологды заключила госконтракт на возведение соцобъекта с ООО «Базис ЛТД» 21 апреля. Стоимость работ — 199,7 млн рублей. Проезды техники к месту строительства должны были согласовать с местными жителями, они говорят, что этого сделано не было. Жители считают, что без их согласия подрядчик не может и не должен пользоваться участком возле их домов. Тем не менее, 17 сентября на сессии Гордумы Вологды депутаты проголосовали за установление публичного сервитута (ред. — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях) на территорию у домов № 36 и № 38 по улице Ярославской.

В результате столкновений жителей и представителей подрядчика есть пострадавшие. Кроме того, в отделении полиции умер задержанный на участке подъезда к детсаду активист Сергей Пахолков. Люди предлагают властями перенести строительство детсада от домов № 34 и 36 на соседние свободные участки в микрорайоне, либо построить его на улице Разина, а территорию сквера в их дворе сделать рекреационной зоной. Кроме того, там хотели благоустроить сквер 75-летия победы.