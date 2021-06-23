Вологжане возмущены роликом мэра в «TikTok» о сохранении деревянного зодчества в городе

Наталья Рюмина

Мэр Сергей Воропанов снял видео в «TikTok», где заявил о том, что Вологда - это один из трех городов России, где сохраняют деревянное зодчество. После этого в редакцию NewsVO обратилось несколько горожан, возмущенные таким «кощунством» со стороны мэра. Ведь в областной столице, в том числе и в период, когда у власти Воропанов, не перестают гореть и уничтожаться деревянные дома, имеющие охранный статус.

Градоначальник в своем ролике похвастался домами, которые были отреставрированы не при нем, а некоторые были приведены в порядок по инициативе самих граждан.

Ролик начинается с того, что Сергей Воропанов рассказывает о том, что Вологда - это один из трех городов, где сохраняют деревянное зодчество. Затем идут фотографии деревянных домов и элементов декора.

Самым первым показан дом Алаева на проспекте Победы 32. Этот дом был покрашен силами активных граждан в рамках «Том Сойер феста» в прошлом году. Дальше идет здание областной детской библиотеки, которая была отреставрирована в 2012-2013 годах. Затем - "пряничный" домик в дворике Вологодского кремля - в 2019 году на его покраску так же приглашали волонтеров, мэр Вологды даже показал музей деревянного зодчества Семенково, который находится в подведомственности правительства Вологодской области, и городской бюджет вообще не имеет никакого отношения к нему.

Но самым возмутительным для читателей оказалось то, что Сергей Воропанов умолчал о том, что в Вологде постоянно горят и разрушаются деревянные памятники архитектуры. Об этом пишут и в комментариях под видео в соцсети.

«Показали только отреставрированные дома, а те, которое развалятся скоро, никого не интересуют» «И те, что стоят после пожаров»



«Где сохраняют? Только разрушают! Живу в Вологде» «Что ж у ТЮЗа «деревянное зодчество» семь лет реставрируют и сохраняют?» «А сколько горит деревяжек?» «Когда врать и не краснеть – профессия»

Так, например, за последние три года несколько раз горел выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116. Пожар произошел в здании в августе 2018 года, затем в мае 2019 года, потом в июле того же года. Доступ в дом всегда оставался открытым, и там обитали люди без определенного места жительства.

В сентябре 2019 года пожаром был объят памятник на Ветошкина, 3. Здание постройки начала XIX века, внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

По данным пресс-службы областного УМЧС, причиной пожара стал поджог. 6 декабря 2018 года этот дом с земельным участком площадью 578 кв. м за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова. Дом нельзя было сносить, так как он продан с охранным обязательством.

А вот так выглядит памятник архитектуры федерального значения, дом с мезонином на улице Октябрьской, 43а. В 1910-е он принадлежал потомственной дворянке Анне Поповой. В начале XX века перешел купцу Сазонову, в 2000-м сильно пострадал от пожара.

В январе этого года был выставлен на продажу памятник архитектуры на Набережной VI Армии, 81 вместе с участком. Летом 2019 года в здании, в которое был свободный доступ посторонних, произошел пожар. Огонь повредил внутреннюю отделку и потолочное перекрытие второго этажа. До разрушения у этого здания была вторая часть, каменная. Это дом статского советника Николая Антоновича Мицкевича, с 1907 года – Василия Михайловича Воробьёва, с 1910 года – мещанина Кузьмы Федоровича Сименкова.

В 2018 году произошла вопиющая история. 6 февраля 2018 года исторический дом на Зосимовской, 5а подожгли за несколько минут до начала аукциона по его продаже. Пока здание горело, в городской администрации определяли его нового владельца.

Дом признан аварийным и был расселен. Согласно сайту "Реформа ЖКХ", городская администрация должна была снести его еще в 2016 году. В то же время, здание находится в списке объектов, относящихся к историко-культурному наследию города Вологды. Информацию об этом можно найти на сайте горадминистрации. К сожалению, в реестре памятников архитектуры его нет, так как здание является выявленным, и еще не успело приобрести этот статус. Однако, по мнению градозащитников, это не снимает с собственника обязанности сохранить дом.

Отметим, что в феврале один из участников торгов пояснил Newsvo, что никто из претендентов на покупку здания не был предупрежден администрацией о том, что Зосимовская 5а – выявленный памятник архитектуры и что его надо будет сохранить. Дом купчихи Екатерины Петровой на Зосимовской, 5а был построен в к. 19 в. В аукционной документации было сказано, что дом с участком продается с обременением, но это обременение касается только границы застройки.

Очень долго градозащитники бились за сохранение дома купца Назарова, известного, как дом со штурвалами. Однако, в ночь на 26 октября 2018 года памятник архитектуры был снесен экскаватором под видом реставрации.

В ноябре прошлого года Администрация Вологды обратилась в суд с иском, в котором потребовала расторгнуть договор купли-продажи памятника архитектуры регионального значения — дома купца Назарова на улице Чернышевского, 2. Причина — неисполнение новым владельцем охранных обязательств. Однако, никакие иски дом уже не вернут.