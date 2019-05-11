В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116

11.05.2019 [Происшествия]
В Вологде снова загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя, 116

В Вологде снова произошел пожар в расселенном доме на улице Гоголя, 116, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт "01" сегодня в 8.43. Прибывшие на место пожарные спасли со второго этажа горящего дома двух бомжей. Как сообщает областное УМЧС, бездомные, скорее всего, и стали виновниками пожара. Открытое горение было ликвидировано в 10.35, по факту происшествия проводится проверка.

В июле 2018 года дом уже поджигали. В августе 2018 года на Гоголя, 116 один бездомный убил своего собутыльника. В марте этого года здание было признано выявленным памятником архитектуры. Теперь в срок до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая определит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия. 

Добавим, что дом на Гоголя, 116 был признан аварийным в 2008 году и расселен в 2015-м. По условиям программы расселения из ветхого и аварийного жилья его должны были снести до 31 января 2016 года. Теперь, после того, как дом признан выявленным объектом культурного наследия, его снос запрещен.

Тэги: пожары в расселенных домах
Фото пресс-службы областного УМЧС

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