Деревянный дом XIX века на улице Гоголя в Вологде признали выявленным памятником архитектуры

Дом в мае 2018 г. Фото: "Хранители Вологды".

Комитет по охране объектов культурного наследия признал дом №116 по улице Гоголя в Вологде выявленным памятником архитектуры. В приказе ведомства говорится, что здание обладает признаками объекта культурного наследия.

Теперь в срок до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая определит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия.

Дом построен в 1860 году. Первоначальный владелец неизвестен.Памятник представляет собой типичный для города Вологды двухэтажный деревянный дом с угловым балконом над входом. Балкон утрачен. По данным группы «Хранители Вологды», внутри дома сохранились элементы подлинного исторического интерьера: печи, потолочные карнизы, потолочная розетка, внутренние оконные и дверные наличники.

В 2008 году дом был признан аварийным, в 2015-м - расселен. На 31 января 2016 года была назначена дата сноса, однако этого не произошло. Теперь, в связи с приобретением статуса выявленного объекта культурного наследия, снос здания запрещен.