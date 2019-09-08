В Вологде загорелся деревянный памятник архитектуры на улице Ветошкина, 3

В Вологде горит деревянный дом на улице Ветошкина, 3. Это здание постройки начала XIX века, внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

- Горит со всех 4 сторон, со стороны Предтеченской уже части стены нет, открытое пламя, крыша провалилась, - пишут очевидцы в соцсетях.

Как ранее сообщал Newsvo, 6 декабря 2018 года этот дом с земельным участком площадью 578 кв. м за 1,17 млн рублей купило ООО "Агентство регионального развития Вологодской области". Фирма, купившая дом, была зарегистрирована недавно - 21 августа 2018 года. Учредитель и директор этого ООО - Вероника Васильевна Новожилова. У нее есть общий "бизнес" с депутатом Вологодской гордумы Владимиром Новожиловым: он является учредителем и президентом, а она - директором "Фонда помощи пенсионерам и инвалидам". Известно, что жену депутата зовут Вероника Новожилова.

Этот двухэтажный деревянный дом 1911 года постройки, известный как дом священника Суровцева, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому он был продан с охранными обязательствами - сносить дом нельзя. Согласно условиям договора о продаже, новый владелец обязан провести противоаварийные и консервационные работы на доме до 1 октября 2019 года, а до 1 июля 2021 года отреставрировать его.

В тему:

Пропал Суровцевский дом