Памятник архитектуры на Набережной VI Армии, 81 в Вологде продают с участком за 1,96 млн рублей

Администрация Вологды выставила на продажу ранее горевший памятник архитектуры — дом № 81 по Набережной VI армии. Согласно условиям торгов, аварийное двухэтажное здание продается за рубль, участок под ним площадью 2349 квадратных метров — за 1 960 999 рублей.

Согласно условиям аукциона, новый собственник до 30 июля 2022 года обязан привести объект культурного наследия «в надлежащее санитарное, противопожарное и техническое состояние». Ему необходимо будет обспечить охрану памятника, провести разбор завалов на аварийных участках здания, разработать проект его восстановления, восстановить утраченную часть здания и благоустроить территорию.

Ранее NewsVo сообщал, что деревянный дом на Набережной VI Армии, 81 — объект культурного наследия регионального значения. Летом 2019 года в здании, в которое был свободный доступ посторонних, произошел пожар, который повредил внутреннюю отделку и потолочное перекрытие второго этажа.

До разрушения у этого здания была вторая часть, каменная. Это дом статского советника Николая Антоновича Мицкевича, с 1907 года – Василия Михайловича Воробьёва, с 1910 года – мещанина Кузьмы Федоровича Сименкова.

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