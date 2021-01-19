В Вологде памятник архитектуры на улице Кирова, 33 продают за 1,95 млн рублей

19.01.2021 [Общество]

Дом № 33 по улице Кирова в Вологде, памятник архитектуры XIX века, выставлен на продажу вместе с земельным участком. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. 

Чиновники предлагают приобрести двухэтажное нежилое здание площадью 349,4 квадратных метра (в неудовлетворительном состоянии) и участок площадью 1 360 квадратных метров. При этом стоимость земли составляет 1 956 999 рублей, стоимость самого дома — 1 рубль. 

Поскольку здание является памятником архитектуры федерального значения, покупатель будет обязан в срок до 31 декабря 2022 года провести на доме противоаварийные и консервационные работы, разработать проект ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия, провести данные работы. 

— Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия — эскизный проект реставрации) «Дом жилой (дер.), XIX в.», расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 33, передается победителю конкурса после регистрации перехода права собственности на объект культурного наследия, — говорится в документации к аукциону. 

Заявки на аукцион принимаются до 8 февраля, сами торги назначены на 12 февраля. 

В ноябре 2020 года, писатель, экскурсовод Александр Сазонов писал, что в здание свободный доступ, и его могут поджечь. 

 

 

Тэги: памятники архитектуры, аукционы

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