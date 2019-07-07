В Вологде загорелся еще один деревянный дом на Набережной VI Армии

07.07.2019 [Происшествия]
В Вологде загорелся еще один деревянный дом на Набережной VI Армии

Фото 2012 года: google.com.

Сегодня ночью в Вологде загорелся двухэтажный деревянный дом на Набережной VI Армии, 81 рядом со стадионом. Вызов пожарным поступил в 00:59.

Огнем повреждены внутренняя отделка и потолочное перекрытие второго этажа. Как сообщили в пресс-службе областного УМЧС, от угарного газа пострадал один человек, спасены еще два человека. Данных о том, кто они и что делали в доме, нет. Дом нежилой.

Как и в случае с домом на улице Гоголя, 116, который загорелся два дня назад, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. В областном УМЧС сообщили, что ранее дом на Набережной VI Армии, 81 уже горел.

Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", этот дом был построен в 1917 году, аварийным не является. С марта 2016 года им управляет ОАО "Фрязиново".

Тэги: пожары в расселенных домах, исторические дома

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