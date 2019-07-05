В Вологде в третий раз загорелся выявленный памятник архитектуры на улице Гоголя

В Вологде горит расселенный деревянный дом на улице Гоголя, 116. Это уже третий пожар в этом доме за последний год.

Напомним, первый раз дом подожгли в июле 2018 года. А в августе 2018 года в этом здании, доступ в которое должен был быть перекрыт, бездомный убил своего собутыльника.

В марте этого года здание было признано выявленным памятником архитектуры. Теперь в срок до 1 января 2020 года должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая определит предмет охраны объекта, режимы его использования в границах территории объекта культурного наследия.

11 мая этого года дом снова загорелся, доступ в него так и остался открытым. Прибывшие на место пожарные спасли со второго этажа горящего дома двух бомжей. Как сообщало тогда областное УМЧС, бездомные, скорее всего, и стали виновниками пожара.

Добавим, что дом на Гоголя, 116 был признан аварийным в 2008 году и расселен в 2015-м. По условиям программы расселения из ветхого и аварийного жилья его должны были снести до 31 января 2016 года. Теперь, после того, как дом признан выявленным объектом культурного наследия, его снос запрещен.

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