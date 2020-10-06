Участники «Том Сойер Феста» в Вологде завершили покраску Дома Алаева на проспекте Победы

Работы, которые проводили участники «Том Сойер Феста» на Доме Алаева в Вологде на проспекте Победы, завершены.

— В прошлом году волонтёры покрасили часть фасадов здания. Реставраторы провели работы по восстановлению двух крылец, средства для этого были собраны фондом «Внимание». Осенью этого года реставраторы восстановили и покрасили аттики, а волонтеры покрасили оба крыльца, балконы и торцы дома, — сообщается в группе «Вологдареставрации» в соцсети.

«Том Сойер Фест» был придуман в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры.

Дом Алаева - деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32, памятник архитектуры регионального значения.