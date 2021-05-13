Вологодские сталкеры ищут новое помещение для музея

В Вологде сталкеры ищут новое помещение для музея.

– К сожалению, те площади, где мы сидели до недавнего времени по знакомству, мы не можем больше занимать из-за раздора собственников по содержанию здания, – рассказал NewsVo руководитель Музея вологодских сталкеров Олег Шаров. – После этой зимы сильно течет крыша, в помещении сильная влажность, это негативно сказывается на экспонатах.

Вологодские сталкеры – это сообщество людей, которые, в качестве хобби, увлекаются обследованием заброшенных зданий. В ходе обследований они собирают различные предметы прошлых эпох.

Музей вологодских сталкеров существует уже 6 лет.

– Сначала весь «хабар» (находки сталкеров на заброшенных объектах) складировались в гаражах и на дачах сталкеров, но знакомые постоянно просили показать их. Поэтому мы решили устроить небольшую выставку «для своих». Изначально это был маленький экспромт на площади в 6 квадратных метров. Постепенно люди как-то узнавали, просились на выставку, поэтому вскоре мы стали приглашать всех желающих, – говорит Олег Шаров.

Количество экспонатов со временем увеличивалось. Тогда сталкеры начали формировать тематические выставки различной направленности.

Фото: https://vk.com/bibliogurman

Ярким примером выставки, путешествовавшей с места на место, стал «Советский магазин смешанных товаров». Среди экспонатов можно было увидеть, например, электропечку и электрический самовар, которые приобретали в сельских только те, кто активно сдавал собранные в лесах грибы и ягоды. Здесь же на прилавке треугольный пакет из-под молока, упаковка кофе, радио, кинопроектор, стереоскоп – давно забытые предметы, которые помнят все, кто жил в СССР. Сталкерам даже удалось починить старый кассовый аппарат, и он снова выбивает чеки к огромной радости публики.

Несколько выставок сталкеры провели в помещении Юношеского центра имени Тендрякова.

Так, например, здесь прошли выставки «Машина времени», «Любимые игрушки советской детворы», «Советской армии слава!».

– Ежегодно, в канун новогодних праздников, мы организуем выставку «Новогодняя сказка», рассчитанную в первую очередь на малышей, – говорит Олег Шаров. – Новогодние игрушки, искусственные елки, гирлянды, карнавальные маски и многое другое добавляют праздничного настроения всем её посетителям.

Для посетителей старшего возраста на этой выставке «накрыт» праздничный стол из 50-х годов прошлого столетия.

На выставке «Школьные годы чудесные» можно увидеть учебники, тетради, школьные принадлежности, выпущенные до 80-х годов прошлого века.

– Хитами выставки стали школьный амперметр, выпущенный в 1926 году, тетрадка, выпущенная в блокадном Ленинграде, школьная парта 50-х годов прошлого века, – рассказывают сталкеры.

На тематической выставке «Мода из комода», были представлены журналы мод, различные модели одежды и головных уборов, дамские сумки и парфюмерно-косметические товары разных лет.

Фото: https://vk.com/bibliogurman

Выставка «Музыкальный магазин» представляла собой музыкальный уголок импровизированного отдела советского универмага. Здесь можно было увидеть музыкальные инструменты и звуковоспроизводящую аппаратуру 50-80-х годов прошлого столетия: патефон, радиолы, магнитофоны, радиоприёмники. Все в рабочем состоянии! Можно было даже покрутить ручку патефона и услышать голос Майи Кристалинской.

На выставке «Слава Советской Армии» школьники с интересом рассматривали военную форму, полевые радиостанции и телефоны прошлых лет. Взрослых больше интересовали редкие экспонаты: трофейный котелок японской армии 1943 года, немецкая шкала для настройки артиллерии и другие предметы.

– Все наши выставки бесплатны. Основная масса наших посетителей – это школьники, студенты и пенсионеры. Сами понимаете, при всем желании, на них не заработаешь, – говорит Олег Шаров. – Вообще, нам хотелось бы сделать «музей-клуб». Чтобы люди собирались не только на экскурсию, но и для для общения. Я сам часто провожу экскурсии и замечал, что практически каждый раз обсуждение экспонатов постепенно переходит в дружескую беседу, и к концу мероприятия мы уже разговариваем на различные интересные всем собравшимся темы.

По словам вологодских сталкеров, у них накопилась уже значительная коллекция старых предметов, которые могут быть интересны для вологжан. За каждым таким предметом скрывается своя история, которая помогает раскрывать особенности быта вологжан, живших в прошлом веке.

– Многие ретро предметы в диковинку нынешним детям, – рассказывает Олег Шаров. – На экскурсиях мы долго не могли объяснить что такое телеграф. Но однажды мальчик долго задавал мне наводящие вопросы и вдруг воскликнул: «Я понял! Это древний аппарат для отправки СМСок». Теперь так всем и объясняем, для чего был нужен телеграф. Катушечные магнитофоны, грампластинки, диафильмы, кинопроектор вызывают восторг у многих посетителей. Любопытно, что многие взрослые думают, будто кухонные электроприборы появились в быту в середине 80-х, а то и начале 90-х. А на самом деле первая электросоковыжималка была выпущена в СССР еще в 1968 году. Кроме того, у нас есть в фондах электрический миксер, выпуска 1971 года. Его конструкция практически ничем не изменилась до нынешних дней. Правда производители теперь сплошь китайские.

Фото: https://vk.com/bibliogurman

13 мая в 16.00 в Юношеском центре имени Тендрякова по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7, состоится торжественное открытие новой выставки вологодских сталкеров – «Женские штучки».

Здесь будут представлены не только предметы гардероба, но и керосинки, всевозможные утюги, знаменитая авоська, допотопные, с точки зрения современного молодого человека, стиральные машины, а также косметика и парфюмерия известных советских марок, головные уборы, сумочки, бывшие когда-то модными, и другие женские штучки минувших лет.

Всего в экспозицию вошли более 100 предметов.

Вход, как обычно, свободный.