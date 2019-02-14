В Вологде открылась выставка, посвященная моде первой половины XX века

14.02.2019 [Культура]

Выставка «Мода из библиотечного “комода”», приуроченная к 100-летию областной библиотеки, открылась в юношеском центре имени Владимира Тендрякова. На ней представлены уникальные модные издания дореволюционного времени, журналы 1920–30-х годов и даже журналы мод, изданные во время Великой Отечественной войны.

Частью экспозиции выставки стала фотозона в стиле ретро – своеобразный уголок модного ателье – здесь швейная машинка, манекены, платья и шляпки.

- Главное место в экспозиции занимает необычайной красоты старинный комод, датируемый концом XIX – началом ХХ века. Он стоит в центре зала и сразу обращает на себя внимание. Рядом антикварное кресло и столик той же эпохи. Предметы мебели, подлинные дамские и мужские наряды, головные уборы (например, котелок, мужская шляпа шапокляк в оригинальной шляпной коробке, изготовленная в Дрездене; а также перчатки начала ХХ в. и многое другое более позднего советского времени – взяты из частной коллекции Снежаны Малашиной, - сообщает пресс-служба Вологодской областной библиотеки.

На выставке также представлено белое свадебное платье начала 60-годов прошлого века. Скромное, безрукавое, короткое, оно удивит своими миниатюрными размерами.

Основу коллекции модных советских аксессуаров, а ещё флакончиков духов, губных помад и прочих женских штучек составили экспонаты Музея вологодских сталкеров, которым руководит Олег Шаров.

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фото booksite.ru

Дополнением к основной экспозиции стала выставка кукол из частной коллекции вологжанок Лидии и Сони Ивенских. В стеклянной витрине разместились 30 кукол, одетых в разные национальные костюмы. Среди них есть французская кукла середины XX века, японская деревянная кукла кокеши, фарфоровая кукла в народном костюме Вологодской губернии, миниатюрные кукольные пары из Кореи, Японии и Китая.

Выставку можно посетить в здании на улице Марии Ульяновой, 1 в любой будний день, кроме пятницы,  с 10.00 до 20.00.В субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00.

Тэги: выставка
Фото cultinfo.ru

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