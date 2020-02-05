Выставка экспонатов из музея сталкеров к Дню защитника Отечества откроется в Вологодской областной библиотеке

05.02.2020 [Общество]

Выставка «Слава Советской Армии», приуроченная к Дню защитника отечества и 75-летию Победы открывается 5 февраля в юношеском центре имени Тендрякова, который сейчас располагается в здании Вологодской областной библиотеки на Марии Ульяновой, 7. Экспонаты для выставки предоставил Вологодский музей сталкеров.

— На выставке можно будет увидеть многое из того, что связано с буднями нашей армии советского времени: знаки отличия, военную форму, элементы воинской амуниции, противогазы, средства связи и многое другое. Отдельная витрина будет посвящена экспонатам так или иначе связанным с Великой Отечественной. Всего на выставке будет представленно более 300 экспонатов из наших фондов, — сообщается на странице музея в социальной сети.

Вход на открытие выставки 5 февраля только по приглашениям. С 6 февраля выставка будет работать с 10.00 до 20.00 с понедельника по четверг и с 10.00 до 18.00 в субботу и воскресенье. Выходной — пятница.

Вход на выставку свободный. Справки и запись на коллективные посещения по телефону: 72-36-56.

Тэги: выставка, сталкеры, 23 февраля

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