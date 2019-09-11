Выставка школьных предметов времен СССР открылась в Музее вологодских сталкеров

Музей вологодских сталкеров приглашает посидеть за старинной школьной партой на выставке «Школьные годы чудесные». Увидеть экспозицию можно будет весь сентябрь, вход по предварительной записи.

— Школьные учебники прошлых лет, самый старый из которых датирован 1868 годом, школьные тетрадки прошлого столетия, в том числе и самодельные, сделанные школьниками в годы Великой Отечественной и многое другое, что использовалось в образовательном процессе прошедшего века на нашей выставке, — сообщает группа музея.

Посетить выставку можно по предварительной записи в рабочие дни с 13 до 14 и с 17 до 19, а в выходные с 11 часов. Экспонаты будет интересны как современным школьникам, так и взрослым людям, чьё детство проходило в советские годы.

Стоимость 150 рублей с одного посетителя. Запись на экскурсию в группе.