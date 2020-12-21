Музыкальный уголок советского универмага представили на выставке вологодские сталкеры

Выставка «Музыкальный магазин» открылась в помещении Юношеского центра имени Тендрякова в Вологде. В экспозицию вошли предметы из фондов музея вологодских сталкеров.

– В музейной экспозиции представлен музыкальный уголок импровизированного отдела советского универмага, – говорится в анонсе мероприятия. – Чего здесь только нет! Музыкальные инструменты и звуковоспроизводящая аппаратура 50-80-х годов прошлого столетия: патефон, радиолы, магнитофоны, радиоприёмники. Все в рабочем состоянии. Внимание посетителей не может не привлечь патефон! Чтобы зазвучала прекрасная песня «Я тебя подожду» в исполнении популярной в 60-х года 20 в. певицы Майи Кристалинской с патефонной пластинки, нужно покрутить его ручку... Здесь и сейчас случится волшебство – рождение атмосферы ушедшей эпохи.

На выставке также можно увидеть игрушечный проигрыватель с гибкой пластинкой и необычные звуковые «письма» из 70-х годов.

– Старшее поколение помнит, что в каждом крупном городе страны существовали звукозаписывающие студии для населения. В них можно было записать письмо-поздравление родным и близким людям, друзьям, – рассказывают организаторы выставки.

Здесь также представлены различные музыкальные инструменты: аккордеон, баян, гармонь производства вологодской фабрики, балалайка и гитара. На всех экспонатах есть советский ценник. Дополняют ассортимент всевозможные катушки с лентами, магнитофонные кассеты, наушники и микрофоны.

Посетить выставку можно по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7 в будни с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной – пятница. Телефон для справок: (8172) 72-36-56.

Вход свободный.

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