На три маршрута в Вологде планируют закупить 38 троллейбусов

07.04.2021 [Общество]

На градостроительном совете в Вологде приняли решение о закупке 38 новых троллейбусов для обслуживания трех маршрутов областной столицы. При этом три из них будут куплены в 2021 году, пройдут тестирование, после которого будут приобретены остальные. 

— Прошу поддержать меня с точки зрения оформления заявки перед государственной лизинговой компанией ГТЛК Лизинг, мы хотим сделать заявку на следующий год и привести в Вологду 38 троллейбусов для того, чтобы обеспечить движение по маршрутам следующим: маршрут № 4, единственный маршрут, который остался на сегодняшний день. На нем сейчас работают старые троллейбусы, которые мы получили от Сергея Семеновича Собянина из Москвы, то есть собрали весь хлам, это хлам у нас по городу, к сожалению, сейчас ездит. Если посмотреть историю, то у нас было еще несколько маршрутов. Был маршрут от ПЗ до вокзала, был маршрут от ПЗ до Беляева. Пока не знаю, какой маршрут запустить — тот или тот, пока не понимаю. То есть пока предлагаем от ПЗ до Архангельской, но это всё зависит от мнения жителей. Ну, и нововведение — до улицы Беляева у нас контактная сеть, нам надо ее достроить до кольца, чтобы троллейбусы там могли разворачиваться. И еще одно нововведение, этого не было никогда, причем затрат бюджета нет и не будет никаких, потому что контактная сеть вся существует. Мы планируем создать кольцевой такой маршрут, который и в Заречье уходит, и возвращается в центр. Классная тема, - сказал на совете мэр Вологды Сергей Воропанов. 

— Очень важно, что мы еще раз подтвердили, что троллейбус — это тот вид транспорта традиционный, который пользуется авторитетом и уважением у вологжан. Вы прекрасно знаете, что Евгений Дитрих, гендиректор лизинговой компании, бывший министр транспорта — наш большой друг. Всё, что строится в Череповце, Вологодской области, расширение трассы до четырех полос на Молочное, до Череповца, транспортный узел, который мы построили — это всё благодаря его поддержке. Он как раз сейчас эту транспортно-лизинговую компанию возглавляет. Я готов организовать нашу с вами встречу вместе с ним и заключить тройственное соглашение — правительство области, город Вологда, транспортно-лизинговая компания — по поставке новых троллейбусов, желательно произведенных в Вологде, для того, чтобы запустить эти маршруты, которые вы в течение этого года и пообсуждаете. Я предлагаю эти троллейбусы потестировать. Давайте мы на каждый из этих маршрутов поставим новый троллейбус, именно в этом году, и до того, как закупить троллейбусы, мы посмотрим: низкопольные — удобные или неудобные, сидения как, системы вентиляции, кондиционирование, системы безопасности. Надо посмотреть, чтобы не купить кота в мешке. И предлагаю вообще, в качестве тестового варианта, на трех троллейбусах по трем этим линиям бесплатными до конца этого года. Мы закупаем 35 троллейбусом в следующем году, три — в этом году. В тестовом режиме их испытываем, на них бесплатно катаются вологжане, потом голосуем и с Дитрихом решаем, какой тип и марку троллейбусов мы будем закупать и какие опции там должны быть. Я поддерживаю закупку новых троллейбусов, кто за — прошу голосовать, - отметил глава региона Олег Кувшинников. 

Большинство присутствующих в зале проголосовали «за», губернатор пообещал, что троллейбусы будут закуплены. 

Ранее NewsVo сообщал, что 19 февраля в ходе публичного отчета за 2020 год мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах городской администрации запустить в 2022 году работу троллейбусных маршрутов №3 и №6. Один из них будет кольцевым.  

На данный момент в Вологде работает только один троллейбусный маршрут - №4. Машины на нем такие старые, что зимой в салоне очень холодно, а летом бывали случаи, что у троллейбуса на ходу отваливались двери. 

В декабре 2019 года в Вологду начали поступать списанные троллейбусы из Москвы - всего "Мосгортранс" передал 15 машин. Власти обещали, что их используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. Однако на сегодняшний день этот маршрут не работает. 

В конце декабря 2019 года мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть, которую в июле 2019 года купило за 30 млн рублей. Летом 2020 года мэр заявил, что администрация города подала заявку на приобретение 15 троллейбусов по льготной цене. По всей видимости, она была отклонена. 

Тэги: общественный транспорт, троллейбусы

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