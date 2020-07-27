Администрация Вологды планирует купить 15 троллейбусов в лизинг по льготной цене

Мэр Вологды Сергей Воропанов 27 июля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети заявил, что администрация города подала заявку на приобретение по льготной цене 15 троллейбусов и 15 автобусов.

— У меня мечта — запустить электрический транспорт в городе. Мы обратно получили в собственность контактную линию, что было препятствием для развития электрического транспорта в городе. Мы подали заявку на льготный лизинг для приобретения 15 троллейбусов и 15 автобусов. Документы сегодня я подписываю, мы отправляем их в департамент дорожного хозяйства, они эту заявку отправляют в Минтранспорта. Мы работаем. Как только нам одобрят эту заявку, мы будем готовы обновлять парк. Вообще задача для меня как для мэра — возобновить работу электрического транспорта, сейчас мы говорим пока про троллейбусы, но, если посмотреть немножко вперед, в перспективу на пять-десять лет, то это, конечно же, электробусы.

По словам Воропанова, сейчас администрация постепенно приводит в порядок контактную сеть — некоторые столбы не красили десять лет.

— Если нам одобрят заявку — 15 троллейбусов, мы, конечно, сделаем существенный шаг в развитии электрического транспорта. Ну, и помните троллейбусы, которые мы получили из Москвы, мы тоже их приводим в порядок. Не пользуясь кредитными средствами, ПАТП за свой счет, постепенно, приводит их в порядок. По крайней мере, они лучше, чем те, которые ходили по улицам нашего города до этого, когда выпадали двери на ходу.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды обещала вывести на линию поступившие из Москвы троллейбусы во втором полугодии 2020 года, однако на данный момент в городе не осталось ни одного работающего троллейбусного маршрута. Так, с 4 апреля вместо троллейбуса по тролейбусному маршруту № 4 ходит газовый ЛиАЗ. Изменения ранее объяснили карантинными мероприятиями, однако в настоящий момент другой общественный транспорт вернулся к прежнему расписанию, а троллейбус не вернули.