Администрация Вологды планирует купить 15 троллейбусов в лизинг по льготной цене

27.07.2020 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов 27 июля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети заявил, что администрация города подала заявку на приобретение по льготной цене 15 троллейбусов и 15 автобусов.

— У меня мечта — запустить электрический транспорт в городе. Мы обратно получили в собственность контактную линию, что было препятствием для развития электрического транспорта в городе. Мы подали заявку на льготный лизинг для приобретения 15 троллейбусов и 15 автобусов. Документы сегодня я подписываю, мы отправляем их в департамент дорожного хозяйства, они эту заявку отправляют в Минтранспорта. Мы работаем. Как только нам одобрят эту заявку, мы будем готовы обновлять парк. Вообще задача для меня как для мэра — возобновить работу электрического транспорта, сейчас мы говорим пока про троллейбусы, но, если посмотреть немножко вперед, в перспективу на пять-десять лет, то это, конечно же, электробусы. 

По словам Воропанова, сейчас администрация постепенно приводит в порядок контактную сеть — некоторые столбы не красили десять лет.

— Если нам одобрят заявку — 15 троллейбусов, мы, конечно, сделаем существенный шаг в развитии электрического транспорта. Ну, и помните троллейбусы, которые мы получили из Москвы, мы тоже их приводим в порядок. Не пользуясь кредитными средствами, ПАТП за свой счет, постепенно, приводит их в порядок. По крайней мере, они лучше, чем те, которые ходили по улицам нашего города до этого, когда выпадали двери на ходу.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация Вологды обещала вывести на линию поступившие из Москвы троллейбусы во втором полугодии 2020 года, однако на данный момент в городе не осталось ни одного работающего троллейбусного маршрута. Так, с 4 апреля вместо троллейбуса по тролейбусному маршруту № 4 ходит газовый ЛиАЗ. Изменения ранее объяснили карантинными мероприятиями, однако в настоящий момент другой общественный транспорт вернулся к прежнему расписанию, а троллейбус не вернули.

Тэги: троллейбусы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жительницу Бабаево будут судить по экстремистской статье из-за ролика об обещаниях «Единой России»
18 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
Два человека погибли в ДТП в Вологодском районе
17 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
17 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Сома длиной 1,7 метра поймали в Рыбинском водохранилище под Череповцом
Поселок Лальск просят включить в состав Вологодской области
25 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
20 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Череповце
В Великоустюгском районе отец и сын утонули в реке
27.07.2020 [БлогоVO]

20 дней пытаюсь продлить полис ОСАГО. Говорят зависли и страховые случаи, и сами страховки

321
0
26.07.2020 [БлогоVO]

«Хабаровск, мы с тобой»

681
0
27.07.2020 [БлогоVO]

Сейчас активно обсуждают будущее кольцо на Конева — надо ли его строить там?

417
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фитнес-клубы и бассейны откроют в Вологодской области с 28 июля
Череповчанин за деньги, еду и алкоголь прописывал в своей квартире мигрантов
Воспитанник Грязовецкой школы-интерната для слабовидящих похитил деньги с карты соседа по комнате
Количество безработных в Вологодской области за полгода выросло в пять раз
Коронавирус обнаружили у продавца супермаркета в Вологде
Администрация Вологды планирует купить 15 троллейбусов в лизинг по льготной цене
Выпускник череповецкого лицея сдал три экзамена на 100 баллов
 
23.07.2020 [Общество]

«Хочу видеть у нас ателье люкс, которого в городе нет»: интервью с вологодской бизнес-леди Ириной Лапиной

2828
0
27.07.2020 [БлогоVO]

Вместо того, чтобы убрать плиты, строители решили их «обогнуть»

61
0
27.07.2020 [Обзор Прессы]

«Макси» может не открыться?

503
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика