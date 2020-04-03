С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером

С 4 апреля и до снятия режима самоизоляции вводится новое расписание автобусов муниципального ПАТП №1, сообщается на сайте перевозчика. Судя по расписанию, автобусы будут ездить только по утрам и вечерам, в "часы пик", а вместо троллейбуса №4 будет ходить автобус (см. расписание в прикрепленных файлах в галерее под новостью)

Так, например, автобусы маршрута №6 будут отправляться с улицы Дальней с 6.00 до 8.50, а от областной детской больницы - с 6.48 до 9.17. Затем будет перерыв в движении, и следующая "шестерка" поедет с улицы Дальней только в 14.55, а от областной больницы - в 15.29. Далее автобусы маршрута будут курсировать до 21.00.

Такие же перерывы в движении днем будут у маршрутов №1, 2, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 28, 36, 42.

Вместо троллейбуса по тролейбусному маршруту №4 будет ходить газовый ЛиАЗ. Его расписание также составлено с перерывом на дневное время.