Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года

17.01.2020 [Общество]

15 троллейбусов, переданных Вологде правительством Москвы, выйдут на линию не раньше второго полугодия 2020 года. Им требуется ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На данный момент все машины находятся на базе предприятия «ПАТП-1». Проведена оценка их состояния, предполагается, что после ремонта машины будут выведены на линию. Пока ориентируемся на второе полугодие 2020 года. Параллельно прорабатываем открытие еще одного троллейбусного маршрута — № 1 или № 2, о сроках по этому вопросу пока говорить рано. Напомним, что на данный момент в Вологде работает один троллейбусный маршрут № 4 («Бригантина» — Больничный комплекс»)», — цитирует пресс-служба слова замначальника департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексея Шумилова. 

Чиновники сейчас прорабатывают вопрос участия Вологды в федеральных лизинговых программах, что, как отмечает пресс-служба «позволит обсуждать возможность приобретения нового электрического транспорта». 

Кроме того, сообщается, что завершена инвентаризация контактной сети, безвозмездно переданной городу компанией «Транс-Альфа». Специалисты проверили все элементы этого имущественного комплекса: более 52 км сетей, порядка 1000 опор контактной сети и 8 тяговых подстанций. Выяснилось, что 98% элементов контактной сети находится в рабочем состоянии.

Как ранее сообщал NewsVo, МУП «ПАТП №1» было создано в мае 2019 года. На его баланс поставили 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета (ред. - обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28).

В конце декабря мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть, которую в июле 2019 года купило за 30 млн рублей.

Ранее, в марте 2019 года, в администрации Вологды сказали, что переданные из Москвы троллейбусы используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. В утверждённой администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов. 

Тэги: троллейбусы
Сюжет: банкротство «Вологдаэлектротранса»

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

723
0
15.01.2020 [Политика]

Правительство России подало в отставку, а Медведеву предложили пост в Совбезе

1592
2
15.01.2020 [БлогоVO]

Генеральный директор Путин готов стать главным архитектором Путиным

529
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд вынес приговор почтальону из села имени Бабушкина, присвоившей чужую пенсию по потере кормильца
Череповчанин фиктивно прописал в своей квартире восемь иностранцев
Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года
Подростка из Чагоды будут судить за кражу смартфона и хищение денег с банковской карты
В Вологде пьяный водитель заперся от бойцов Росгвардии в машине
На ликвидацию ЧП со скважиной в Белозерске потратили более 13 млн рублей
В Харовске женщина ударила сожителя ножом в бедро: тот умер от потери крови
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

2829
0
16.01.2020 [БлогоVO]

Зубры в лесах под Вологдой, Усть-Кубинский район

597
0
17.01.2020 [Обзор Прессы]

Капитан гранта. Как из захолустья делать город-музей

114
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика