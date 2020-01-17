Поступившие в Вологду из Москвы троллейбусы выйдут на линию не раньше июля 2020 года

15 троллейбусов, переданных Вологде правительством Москвы, выйдут на линию не раньше второго полугодия 2020 года. Им требуется ремонт. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На данный момент все машины находятся на базе предприятия «ПАТП-1». Проведена оценка их состояния, предполагается, что после ремонта машины будут выведены на линию. Пока ориентируемся на второе полугодие 2020 года. Параллельно прорабатываем открытие еще одного троллейбусного маршрута — № 1 или № 2, о сроках по этому вопросу пока говорить рано. Напомним, что на данный момент в Вологде работает один троллейбусный маршрут № 4 («Бригантина» — Больничный комплекс»)», — цитирует пресс-служба слова замначальника департамента городского хозяйства администрации Вологды Алексея Шумилова.

Чиновники сейчас прорабатывают вопрос участия Вологды в федеральных лизинговых программах, что, как отмечает пресс-служба «позволит обсуждать возможность приобретения нового электрического транспорта».

Кроме того, сообщается, что завершена инвентаризация контактной сети, безвозмездно переданной городу компанией «Транс-Альфа». Специалисты проверили все элементы этого имущественного комплекса: более 52 км сетей, порядка 1000 опор контактной сети и 8 тяговых подстанций. Выяснилось, что 98% элементов контактной сети находится в рабочем состоянии.

Как ранее сообщал NewsVo, МУП «ПАТП №1» было создано в мае 2019 года. На его баланс поставили 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета (ред. - обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28).

В конце декабря мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что АО «Транс-Альфа» подарила городу троллейбусную контактную сеть, которую в июле 2019 года купило за 30 млн рублей.

Ранее, в марте 2019 года, в администрации Вологды сказали, что переданные из Москвы троллейбусы используют для восстановления троллейбусного маршрута №1. В утверждённой администрацией Вологды схеме организации дорожного движения остаётся пять троллейбусных маршрутов.