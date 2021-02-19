Три троллейбусных маршрута обещают запустить в Вологде в 2022 году

19 февраля в ходе публичного отчета за 2020 год мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал о планах городской администрации запустить в 2022 году работу трех троллейбусных маршрутов. Один из них будет кольцевым.

Ранее NewsVo сообщал, что администрация города подала заявку на приобретение по льготной цене 15 троллейбусов и 15 автобусов. По словам Воропанова, сейчас администрация постепенно приводит в порядок контактную сеть — некоторые столбы не красили десять лет.

— Если нам одобрят заявку — 15 троллейбусов, мы, конечно, сделаем существенный шаг в развитии электрического транспорта. Ну, и помните троллейбусы, которые мы получили из Москвы, мы тоже их приводим в порядок. Не пользуясь кредитными средствами, ПАТП за свой счет, постепенно, приводит их в порядок. По крайней мере, они лучше, чем те, которые ходили по улицам нашего города до этого, когда выпадали двери на ходу.

При этом администрация Вологды обещала вывести на линию поступившие из Москвы троллейбусы во втором полугодии 2020 года.