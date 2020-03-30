Жителей Вологды просят без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом

30.03.2020 [Общество]

В общественном транспорте Вологды будут предупреждать о необходимости сидеть дома. Начальник департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов опубликовал на своей странице в соцсети текст аудиосообщения, которое будет передаваться в городских автобусах:

«Уважаемые пассажиры! Если вы едете в автобусе, значит, это крайняя необходимость. Вы являетесь сотрудником жизнеобеспечивающего предприятия и едете на работу или с работы. Или вы едете к пожилому человеку, который находится на самоизоляции и нуждается в помощи. Все остальные вологжане находятся дома. Они заботятся о своём здоровье и здоровье своих близких. Берегите себя!»

Ранее NewsVo сообщал, что коронавирус официально подтвержден у двух жителей Череповца, еще 12 человек ждут подтверждения из Москвы после положительного вологодского анализа. 

Из-за угрозы распространения коронавируса в Вологодской области введен целый ряд ограничительных мероприятий: домашний режим для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями; закрыты все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе ТРЦ, кафе и рестораны, приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

Главный эпидемиолог Вологодской области Татьяна Курганова дает советы жителям, как вести себя во время карантина на нерабочей для страны неделе. 

Областная «горячая линия» по вопросам коронавируса, работает круглосуточно:  8-800-200-93-88

Читайте все новости на эту тему в сюжете NewsVo «Пандемия коронавируса: ситуация в Вологодской области"

Тэги: коронавирус, общественный транспорт
Сюжет: Пандемия коронавируса

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