В Общественной палате Вологодской области поставили под вопрос возможность изменения проекта набережной

В Общественной палате Вологодской области прокомментировали обсуждение двух проектов набережной в Вологде, которое состоялось 10 сентября в «Ленкоме». В группе ОП написали, что к ним стали поступать обращения жителей: «Звучало возмущение, что материалы некоторых СМИ были представлены так, что голосовали они совершенно за другое».

Председатель ОП Ольга Данилова, комментируя ситуацию, поставила под сомнение возможность реализации новых проектов на набережной, поскольку, по ее мнению, не известно, можно ли вмешиваться в уже проведенные работы.

- Рабочая группа, которая в Общественной палате занимается этим вопросом, имеет собственное мнение. И на данном этапе пытается получить ответ на основной вопрос, без которого нельзя полноценно рассуждать о благоустройстве. Какой статус будет у выполненного за федеральные деньги берегоукрепления как гидросооружения? Можно ли его вообще трогать, изменять, что-то надстраивать в рамках нового проектного решения по благоустройству? Уже полгода проводятся архитектурные конкурсы, воркшопы, обсуждения, параллельно с выполнением работ, но нет ответа на этот простой вопрос! Соответственно, нельзя с уверенностью сказать, что те проекты, которые представляют разные группы, могут воплотиться в жизнь, - говорит Ольга Данилова.

При этом Ольга Данилова не упомянула о том, что работы были проведены с нарушениями, которые, по закону, нужно устранять независимо от "статуса берегоукрепления". Более того, в марте в городской администрации признали, что проект реконструкции набережной можно изменить при соблюдении определённых условий.

Отметим, что возмущения жителей по поводу того, что они голосовали за "совершенно другое", вполне оправданны: организаторы общественных обсуждений в "Ленкоме" устроили все таким образом, что проголосовать или за бетон, или за зеленую набережную было невозможно.

Напомним, ярославские архитекторы (группа «Ярус) презентовали концепцию благоустройства "по бетону", а вологодские активисты (движение «Река объединяет») говорили о том, что нужно устранять нарушения и убирать бетон. То есть были представлены два кардинально разных проекта. Однако участникам общественного обсуждения сказали проголосовать за или против обеих концепций вместе, а не по отдельности за каждую.

- Видимо, поэтому зрители в зале решили, что оба спикера представляют единый проект, хотя внутри представленных позиций есть прямые расхождения: вот например, уже забетонированный, но еще не заброшенный камнями участок у Сретенской церкви: зеленые берега у «Реки объединяет» — настилы и конструкции у «Яруса». Как это совместить? И если движение РО последовательно выступает за остановку работ, демонтаж бетона и пересмотр способа берегоукрепления, то Ярус даже в своей презентации назвал свои визуализации "скамейки по бетону", – сообщает «Настоящая Вологда».

- Ждала подвоха. И он случился. Вопрос на голосование был поставлен блестяще: предложили проголосовать за оба проекта сразу: скажите, Вологжане, вы согласны с предложением архитекторов? И большинство проголосовало «за»! Картинку по телевизору покажут красивую. А вот покажут ли, что было потом, когда горожане стали просить разделить голосование по проектам — и им отказали, когда горожане просили микрофон, хотели высказать свое мнение — и им отказали? И никакого заявленного «ВологдаОбсудим» не случилось. Говорили только те, кому заранее согласовали право голоса, - пишет Елена Хоботова.

Хотя регламент общественных обсуждений предполагал презентацию, выступления экспертов и вопросы из зала, экспертами оказались участники предыдущих воркшопов администрации, а записавшимся на выступления жителям задать вопросы не дали.

- Собственно общественного обсуждения, мягко говоря, не случилось. <…> Участники события потребовали разделить голосование за проекты и обсудить снятие бетона. Однако организаторы это требование проигнорировали и отправили всех желающих оставлять комментарии на сайте Вологдаобсудим.рф, - отмечают в «Настоящей Вологде».