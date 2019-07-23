В Вологде «Магистраль» продолжает бетонировать набережную, игнорируя требования проектной документации

В Вологде продолжаются работы по бетонированию набережной: «Магистраль» лишь частично выполнила предписание областного департамента строительства, в котором говорилось о необходимости устранить допущенные нарушения требований проектной документации.

Еще в апреле активисты обратили внимание властей, что работа подрядчика идет вразрез с требованиями проекта.

- Инструментальные измерения бетонных откосов новой набережной реки Вологды показали превышения проектных отметок! По верху превышение составило 60 см (вместо 110,90 мБс, как в гос. экспертизе, сделали 111,50 мБс), что привело к потере около 2.5 м зеленой полосы. (…)Также было выявлено, что отметка ростверка на всём участке берегоукрепления превышена на 70 см (в заключении гос. экспертизы - 106,50 мБс, по факту - 107,20 мБс). Это превышение подрядчик оправдывает неудобством работы в воде (!). Эта грубая ошибка чревата тем, что в меженный период (конец лета - осень) ростверк будет выступать над поверхностью воды, - писали в группе «Урбан Вологда» 14 апреля 2019 года.

Позже нарушения подтвердили и строительном надзоре: проверка ведомства также показала, что высотные отметки верхнего и нижнего монолитного железобетонного упора не соответствуют проектной документации. «Магистрали» выдали предписание об устранении выявленных нарушений до 10 июля.

Выдержка из письма Строительного надзора Департамента строительства Вологодской области от 23.05.2019

- Подрядчик понизил верхний упор, демонтировав часть плиты, приблизив их параметры к проектным, но нижний железобетонный упор оставил без изменений, а работы по бетонированию были продолжены. Следовательно, ООО "Магистраль" нарушило условия договора, отклонившись от проектной документации. В данном случае, заказчик в лице Администрации Вологды, должен был либо потребовать соблюдения условий договора, либо расторгнуть его в случае неисполнения предписаний, - пишут активисты в группе «Урбан Вологда».

Однако ни того, ни другого не произошло.

Вызывает недоумение экспертов и объем бетонирования, превышающий проектные параметры и показатели сметы. В «Урбан Вологда» предполагают, что увеличение плиты укрепления связано с чьим-то желанием получить финансирование сверх сметы. Дело в том, что, согласно Федеральному закону №44, исполнитель вправе запросить дополнительные средства на работы при соблюдении определенных условий (п.18. ст. 34 и п.1 ст.95 44-ФЗ).

24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города. Начало митинга в 18:00.

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