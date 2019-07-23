В Вологде «Магистраль» продолжает бетонировать набережную, игнорируя требования проектной документации

23.07.2019 [Общество]

В Вологде продолжаются работы по бетонированию набережной: «Магистраль» лишь частично выполнила предписание областного департамента строительства, в котором говорилось о необходимости устранить допущенные нарушения требований проектной документации.

Еще в апреле активисты обратили внимание властей, что работа подрядчика идет вразрез с требованиями проекта.

- Инструментальные измерения бетонных откосов новой набережной реки Вологды показали превышения проектных отметок! По верху превышение составило 60 см (вместо 110,90 мБс, как в гос. экспертизе, сделали 111,50 мБс), что привело к потере около 2.5 м зеленой полосы. (…)Также было выявлено, что отметка ростверка на всём участке берегоукрепления превышена на 70 см (в заключении гос. экспертизы - 106,50 мБс, по факту - 107,20 мБс). Это превышение подрядчик оправдывает неудобством работы в воде (!). Эта грубая ошибка чревата тем, что в меженный период (конец лета - осень) ростверк будет выступать над поверхностью воды, - писали в группе «Урбан Вологда» 14 апреля 2019 года.

Позже нарушения подтвердили и строительном надзоре: проверка ведомства также показала, что высотные отметки верхнего и нижнего монолитного железобетонного упора не соответствуют проектной документации. «Магистрали» выдали предписание об устранении выявленных нарушений до 10 июля.

Выдержка из письма Строительного надзора Департамента строительства Вологодской области от 23.05.2019

- Подрядчик понизил верхний упор, демонтировав часть плиты, приблизив их параметры к проектным, но нижний железобетонный упор оставил без изменений, а работы по бетонированию были продолжены. Следовательно, ООО "Магистраль" нарушило условия договора, отклонившись от проектной документации. В данном случае, заказчик в лице Администрации Вологды, должен был либо потребовать соблюдения условий договора, либо расторгнуть его в случае неисполнения предписаний, - пишут активисты в группе «Урбан Вологда».

Однако ни того, ни другого не произошло.

Вызывает недоумение экспертов и объем бетонирования, превышающий проектные параметры и показатели сметы. В «Урбан Вологда» предполагают, что увеличение плиты укрепления связано с чьим-то желанием получить финансирование сверх сметы. Дело в том, что, согласно Федеральному закону №44, исполнитель вправе запросить дополнительные средства на работы при соблюдении определенных условий (п.18. ст. 34 и п.1 ст.95 44-ФЗ).

24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Акция согласована с администрацией города. Начало митинга в 18:00. 

В тему:

«Здравствуйте, я — диванный критик»

Как ранее сообщал Newsvo, на прошлой неделе в соцсетях появилась аудиозапись выступления губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, в котором он назвал "диванными критиками" выступающих против полностью забетонированной набережной Вологды. Многие вологжане откликнулись на это высказывание видеообращениями и даже стихами.

 

 

Читайте подборку постов противников бетонной набережной в «БлогоVo».

 

 

Тэги: набережная. бетон, берегоукрепление
Сюжет: Благоустройство набережной в Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной
Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь
В Череповце скончался 36-летний боксер Артем Игнатьев
Верховный суд РФ признал незаконным решение Вологодской гордумы о застройке берега возле Ледовой арены
Жители Великого Устюга возмущены контрактами на уборку улиц с фирмой, которая некачественно работала в прошлом году
Тариф на вывоз ТКО в Вологде сделали таким же, как в Череповце
В Череповце беременная женщина попала в больницу после ДТП
Премьер Дмитрий Медведев: "Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять"
В Череповце ОПГ под руководством полицейского обвиняется в серии грабежей и краж
«Лидеры берут стабильно в каждом раунде по пять-шесть вопросов из семи»: как в Вологде играют в паб-квизы
22.07.2019 [Общество]

С 1 сентября оплатить проезд на автобусах ПАТП-1 можно будет бесконтактной банковской картой

1047
1
23.07.2019 [Происшествия]

В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 

294
1
22.07.2019 [БлогоVO]

Запись по предварительной записи. Как «улучшают» вологодское здравоохранение

1513
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Сигма», «Взлет» или «Ультра»: в Вологде выбирают название для нового центра поддержки одаренных детей
В Вологде «Магистраль» продолжает бетонировать набережную, игнорируя требования проектной документации
В Никольском районе начальница отделения почты заимствовала деньги из кассы, чтобы гасить кредиты 
Новый УЗИ-аппарат за 17 млн рублей купили в областную больницу в Череповце
В Великом Устюге мигранта из Узбекистана оштрафовали за незаконную продажу специй
Череповчанин Даниил Портнов завоевал серебро Чемпионата России по легкой атлетике
Из-за схода с рельсов в Коми грузового поезда Воркута-Череповец временно закрыты продажи билетов на 11 поездов
 


20.07.2019 [Общество]

"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

5685
0
23.07.2019 [БлогоVO]

Здравствуйте, я – диванный критик

313
0
20.07.2019 [Обзор Прессы]

Росстат назвал количество россиян с официальной зарплатой свыше 1 млн рублей

592
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика