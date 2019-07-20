"Ну и что, что берега будут забетонированы": вологодский губернатор высказался о работах на набережной

Выступающих против полностью забетонированной набережной он назвал "диванными критиками".

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что набережную в Вологде нужно продолжать бетонировать и не нужно никого слушать. При этом он сказал, что 90 процентов вологжан якобы выступают именно за такое берегоукрепление и что это и есть демократия - слушать большинство. Запись речи главы региона, которую он произнес на одном из совещаний, попала в соцсеть.

Отметим, что названные им проценты сторонников бетона не соответствуют действительности: последние несколько месяцев показали, что многие жители не хотят видеть набережную в таком виде.

Людей, которые против сплошного бетонирования - то есть выступающих против нарушения проекта и за современную зеленую набережную - Олег Кувшинников назвал "диванными критиками".

Олег Кувшинников также заявил, что заасфальтированная набережная в Великом Устюге теперь стала самым популярным местом и именно благодаря этому у него теперь там 80% поддержки на предстоящих выборах.

- Ну и что, что берега будут забетонированы, да и бог с ними. <...> Чего там гундят в соцсетях диванные критики. Достали меня, честное слово. Надо делать и никого не бояться. Делайте. Делайте и никого не слушайте, - констатировал глава региона.

NewsVo напоминает, что сказали о берегоукреплении набережной в Вологде специалисты по охране культурного наследия, которые выступили в мае этого года в Казани на фестивале «Архнаследие» и которых глава региона, получается, тоже считает "диванными критиками".

Константин Кияненко, профессор кафедры архитектуры ВоГУ, доктор архитектуры, Cоветник Российской академии архитектуры и строительных наук:

- Образ этой набережной как озелененного ландшафтного пространства, он совершенно изменен, радикально, искусственно, надуманно. Понятно, что зелень, которая здесь была не совершенна, она нуждалась в расчистке, рекультивации, посадке новых растений и так далее, но поменять зеленую набережную на голые бетонные плиты - это самое худшее, что можно было сделать.

Наталия Душкина, профессор МАРХИ, историк архитектуры и градостроительства, член и эксперт международного научного комитета ICOMOS:

- Мы видим сегодня уничтожение уникального русского пейзажа, открывающего врата на Русский Север. Это совершенно очевидно. Я поддерживаю мнение, что должен быть наложен мораторий на работы. Эти противотанковые бетонные укрепления берегов должны быть демонтированы.

Николай Лызлов, архитектор, вице-президент Союза московских архитекторов, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ):

- Нужно любым способом волевым остановить эту деятельность, которая носит явно нездоровый характер, демонтировать то, что сделано. Мне кажется, что говорить сейчас о благоустройстве, которым можно вот это все прикрыть, это как говорить о косметике в период тяжелой болезни: давайте нарисуем больному румяна и закрасим пудрой прыщи.

Александр Малинов, заслуженный архитектор РФ, член Союза архитекторов:

- Нужно просто физически спасать набережную. Нужна политическая воля мэра или губернатора, который должен взять на себя ответственность. Вот сейчас Вологда может стать хорошим прецедентом: из плохого сделать хорошее.

Сергей Куликов, главный архитектор ФГУП Центральные научно-реставрационные проектные мастерские:

- Вообще, собственно, парадигмой всего проекта (зон охраны) было сохранение уникальности Вологды как соединения урбанистического начала и ландшафтного, и река связывает все воедино. Город производит впечатление тепла, добра, света северного города. Есть способы берегоукрепления исторические, которые позволяют сохранить это, а не превратить в то, что вы увидели.

Дмитрий Наринский, член Президиума Союза Архитекторов, Высшая Школа Урбанистики, ВШЭ:

- Что касается Вологды, то необходимо препарировать ту ответственность, которую несла экспертиза, приняв решение о такой технологии производства работ. Вопросы к экспертам, которые это одобрили. И, конечно, подрядчик должен понести ответственность за то, что он не следовал проекту.

Наталья Плащенкова, архитектор, член Экспертного совета ЦС ВООПИиК:

- Во-первых, работы надо приостановить. Провести противоаварийные мероприятия: существует масса способов по берегоукреплению с помощью сеток, наброса камней, временных посадок кустарников. Дальше в обязательном порядке сделать корректировку проекта, и в составе этого проекта сделать раздел по обеспечению сохранности ОКН.

Напомним, 24 июля на Кремлевской площади в Вологде пройдет градозащитный митинг «За! зелёную набережную». Начало в 18:00.