Активисты "Настоящей Вологды" написали в полицию заявление о нарушениях при благоустройстве набережной

08.07.2019 [Общество]

Участники сообщества "Настоящая Вологда" обратились в полицию с заявлением о многочисленных нарушениях, которые были допущены при благоустройстве набережной. Напомним, контракт на выполнение работ от моста 800-летия до улицы Гоголя (берегоукрепление) был подписан летом 2017 года с ООО «Магистраль». Стоимость работ — 265 181 410 рублей.

Практически сразу после начала работ в соцсетях стали появляться сообщения жителей о различных нарушениях при обустройстве берега.

В своем заявлении активисты "Настоящей Вологды" подготовили большой перечень этих нарушений. Они просят дать им правовую оценку, прекратить работы до их устранения и привлечь виновных к ответственности.

В частности, вологжане называют следующие нарушения: 

1. Разрешение от 24 октября 2017 г. № 35-327000-224-2017 выдано Администрации города Вологды на строительство линейного объекта. При этом проект прошел государственную экспертизу как объект капитального строительства. 

2. Работы по берегоукреплению ведутся с серьезными отклонениями от утвержденного госэкспертизой проекта, что противоречит действующему законодательству

3. Проводимые работы нарушают законодательство об охране окружающей среде
3.1. при проведении работ осуществляется отвал грунта в русло реки, что ведет к ее загрязнению
3.2. При производстве работ устанавливаются трубы, которые сбрасывают в реку некие воды (предположительно ливневая канализация) 
3.3. При производстве работ подрядчиком для устройства технического проезда осуществлялась отсыпка строительным мусором (строительный мусор в виде обломков бетона и асфальта), часть которого в период весеннего подъема уровня воды вымыло, чем засорило русло реки 
3.4. Воду, использовавшуюся при промывке емкостей и техники от бетонного раствора, сливают прямо в реку, что запрещено Водным кодексом

4. Подрядчик ООО Магистраль при производстве строительных и земляных работ нарушает действующие «Правила благоустройства города Вологды», а именно: 
4.1. - осуществлялись земляные работы с 20 по 30 июня, когда проведение земляных работ запрещено
4.2. осуществляются земляные, строительные работы на озелененных территориях без ограждения 
4.3. не выполнено обязательство оборудовать выезды со строительных площадок проезжей частью. Мойка колес не осуществляется.

Напомним, сейчас полиция также разбирается с заявлениями работников "Магистрали", которые просят возбудить уголовное дело в отношении журналистов нашего сайта. Речь о публикации в рубрике БлогоVo «Работы на набережной опять начались?» из группы градозащитного движения «Настоящая Вологда». Она была размещена на NewsVo 18 июня, и в ней говорилось, что вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта), некие «ханурики» делают на ней деревянную опалубку для камней и бетона. По словам сотрудников полиции, которые пришли в редакцию Newsvo для получения объяснений, сразу 14 сотрудников «Магистрали» посчитали, что слово «ханурики» в данной публикации относится именно к ним, и решили, что это клевета.

Тэги: ООО Магистраль, нарушения, благоустройство
Сюжет: благоустройство набережной

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